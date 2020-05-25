Приметы и праздники 26 мая: что нельзя делать в этот день
26 мая 2020 года православная церковь отмечает День Лукерьи Комарницы.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
День Лукерьи Комарницы
В этот день ждали появления комаров, которых по народному поверью, носил ветер. Холодный ветер осенью увлекал комариные стаи за моря, а теплый весенний возвращал. Потому и приговаривали: "Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы лукошек".
Народные приметы на 26 мая
В этот день отмечали, что теплые ветры приносят комаров и других насекомых.
Если комары появились – примета к тому, что хорошая погода установится.
Много комаров – будет много грибов
Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни.
Что нельзя делать в этот день
Женщинам запрещалось шить, вязать, прясть, стирать, убирать в доме, особенно подметать избу.
Под запретом прогулки по лесу.
На кладбище нельзя говорить плохо о покойных.
Не рекомендуется в этот день курить, пить, употреблять продукты животного происхождения.
Купание в этот день под строжайшим запретом.
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