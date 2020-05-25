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26 мая • обновлено в 01:14
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Приметы и праздники 26 мая: что нельзя делать в этот день

1.1т
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26 мая 2020 года православная церковь отмечает День Лукерьи Комарницы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 26 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

День Лукерьи Комарницы

В этот день ждали появления комаров, которых по народному поверью, носил ветер. Холодный ветер осенью увлекал комариные стаи за моря, а теплый весенний возвращал. Потому и приговаривали: "Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы лукошек".

Приметы и праздники 26 мая: что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 26 мая

  • В этот день отмечали, что теплые ветры приносят комаров и других насекомых.

  • Если комары появились – примета к тому, что хорошая погода установится.

  • Много комаров – будет много грибов

  • Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни.

Приметы и праздники 26 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать в этот день

  • Женщинам запрещалось шить, вязать, прясть, стирать, убирать в доме, особенно подметать избу.

  • Под запретом прогулки по лесу.

  • На кладбище нельзя говорить плохо о покойных.

  • Не рекомендуется в этот день курить, пить, употреблять продукты животного происхождения.

  • Купание в этот день под строжайшим запретом.

Приметы и праздники 26 мая: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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