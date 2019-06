Приметы и праздники 26 июня: что нельзя делать

26 июня 2019 года отмечают Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, Международный день в поддержку жертв пыток, а также по народному календарю празднуют день Акулины Гречишницы.

Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

pexels.com

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № A/RES/42/112 постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом( International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking), или проще – Международный день борьбы с наркотиками, в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания международного общества, свободного от наркомании.

pexels.com

В 1997 году, по рекомендации Экономического и Социального Совета, Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 52/149 от 12 декабря провозгласила 26 июня Международным днем Организации Объединенных Наций в поддержку жертв пыток(International Day in Support of Victims of Torture).

Этот день проводится с целью искоренения пыток и обеспечения эффективного функционирования Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, которая вступила в силу 26 июня 1987 года.

pexels.com

Приметы на 26 июня

Если днем летает много мошкары, то погода установилась погожая и продлится долго.

Если огурцы еще не созрели к этому дню, то вкусными они уже не будут.

Работать нельзя, а то неудачи на голову посыплются

pexels.com

Родились 26 июня

1993 — Ариана Гранде, американская актриса кино, телевидения и озвучивания, певица, композитор, автор песен и фотомодель.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2019 году.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!