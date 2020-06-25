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Приметы и праздники 26 июня: что нельзя делать в этот день

Ева Романова
Ева Романова
Праздники
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26 июня: какой сегодня праздник (фото: Рixabay)

26 июня: какой сегодня праздник (фото: Рixabay)

26 июня 2020 года православные христиане чтят память святой Акулины, или как ее еще называют в народе – Акулины Гречишницы. В мире отмечают Международный день борьбы с наркотиками.

OBOZREVATEL рассказывает читателю о значении этих праздников, а также что нельзя делать 26 июня и какие народные приметы актуальны в этот день.

Праздник Акулины Гречишницы

Акулина Гречишница – старинный церковный и народный праздник, со своими традициями и приметами. С зарождением христианской веры на Руси многие из последователей Христа отдали свою жизнь за новые убеждения.

Святая Акулина

Святая Акулина Азбука Веры

Язычники и иконоборцы преследовали верующих, и нередко наказанием за веру была казнь. Такая участь постигла отроковицу Акулину, которая жила в 2 веке. Преследователей не остановил юный возраст верующей, на момент казни ей было всего 12 лет. С тех пор православная церковь ежегодно чествует 26 июня память великомученицы (по старому стилю – 13 июня).

В народе праздник получил дополнительное название "Гречишница", так как в этот день продолжали посев гречихи, который начинали днем ранее – в Солнцеворот, на Петра. Считалось, что конец июня – оптимальное время для посева этой культуры. По старинному обычаю в этот день варили гречневую кашу и угощали ею нищих. Те, отобедав, благодарили хозяев и желали им хорошего будущего урожая.

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, или проще – Международный день борьбы с наркотиками, в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания общества, свободного от наркомании.

День борьбы с наркотиками

День борьбы с наркотиками Рixabay

7 декабря 1987 года ООН также приняла Всеобъемлющий план будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами. История борьбы с распространением наркотиков или, по крайней мере, попыток как-то контролировать их оборот насчитывает уже более 100 лет.

Приметы на 26 июня

  • Много насекомых – к теплой и ясной погоде.

  • Чтобы хорошо родила гречка, лучше в этот день не работать.

  • Если соловей неумолчно поет всю ночь, то следующий день будет ветреным.

  • Вечерняя радуга предвещает хорошую погоду.

Что нельзя делать 26 июня

  • Не стоит употреблять молочную продукцию. Считается, что в этот день она становится токсичной для организма.

  • Вечером запрещено работать. Нужно устроить застолье в кругу семьи. Одним из блюд должна быть гречка, сваренная на воде – тогда семью ждет безбедный год.

  • Нельзя жаловаться на свою судьбу. В противном случае жизнь столкнет с такими сложностями, что нынешние проблемы покажутся пустяком.

  • В этот день не рекомендуется не только рассказывать о своих несчастьях, но и делиться успехами и хвастаться достижениями. Иначе вскоре можно оказаться в неприятной ситуации.

  • 26 июня – один из самых неудачных дней для первого свидания. После него пара, скорее всего, больше не увидится.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июне.

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