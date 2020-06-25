Приметы и праздники 26 июня: что нельзя делать в этот день

26 июня 2020 года православные христиане чтят память святой Акулины, или как ее еще называют в народе – Акулины Гречишницы. В мире отмечают Международный день борьбы с наркотиками.

OBOZREVATEL рассказывает читателю о значении этих праздников, а также что нельзя делать 26 июня и какие народные приметы актуальны в этот день.

Праздник Акулины Гречишницы

Акулина Гречишница – старинный церковный и народный праздник, со своими традициями и приметами. С зарождением христианской веры на Руси многие из последователей Христа отдали свою жизнь за новые убеждения.

Святая Акулина Азбука Веры

Язычники и иконоборцы преследовали верующих, и нередко наказанием за веру была казнь. Такая участь постигла отроковицу Акулину, которая жила в 2 веке. Преследователей не остановил юный возраст верующей, на момент казни ей было всего 12 лет. С тех пор православная церковь ежегодно чествует 26 июня память великомученицы (по старому стилю – 13 июня).

В народе праздник получил дополнительное название "Гречишница", так как в этот день продолжали посев гречихи, который начинали днем ранее – в Солнцеворот, на Петра. Считалось, что конец июня – оптимальное время для посева этой культуры. По старинному обычаю в этот день варили гречневую кашу и угощали ею нищих. Те, отобедав, благодарили хозяев и желали им хорошего будущего урожая.

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 26 июня Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, или проще – Международный день борьбы с наркотиками, в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью создания общества, свободного от наркомании.

День борьбы с наркотиками Рixabay

7 декабря 1987 года ООН также приняла Всеобъемлющий план будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами. История борьбы с распространением наркотиков или, по крайней мере, попыток как-то контролировать их оборот насчитывает уже более 100 лет.

Приметы на 26 июня

Много насекомых – к теплой и ясной погоде.

Чтобы хорошо родила гречка, лучше в этот день не работать.

Если соловей неумолчно поет всю ночь, то следующий день будет ветреным.

Вечерняя радуга предвещает хорошую погоду.

Что нельзя делать 26 июня

Не стоит употреблять молочную продукцию. Считается, что в этот день она становится токсичной для организма.

Вечером запрещено работать. Нужно устроить застолье в кругу семьи. Одним из блюд должна быть гречка, сваренная на воде – тогда семью ждет безбедный год.

Нельзя жаловаться на свою судьбу. В противном случае жизнь столкнет с такими сложностями, что нынешние проблемы покажутся пустяком.

В этот день не рекомендуется не только рассказывать о своих несчастьях, но и делиться успехами и хвастаться достижениями. Иначе вскоре можно оказаться в неприятной ситуации.

26 июня – один из самых неудачных дней для первого свидания. После него пара, скорее всего, больше не увидится.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июне.