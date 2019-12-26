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26 декабря • обновлено в 11:00
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Приметы и праздники 26 декабря: что нельзя делать в этот день

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26 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День подарков и День святого Стефана у западных христиан.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 26 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Новости
Праздники и памятные даты декабря: что отмечается

День святого Стефана у западных христиан

День святого Стефана празднуется католической церковью во многих европейских странах 26 декабря, на второй день после Рождества. В ряде стран он является государственным праздником и официальным выходным днем.

Приметы и праздники 26 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

День подарков

День подарков (Boxing Day) — праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день после Рождества — 26 декабря.

Приметы и праздники 26 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 26 декабря

  • Иней на деревьях – к метели.

  • В доме "плачут" окна – к потеплению.

  • Яркие звезды 26 декабря – будут морозы.

Приметы и праздники 26 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 26 декабря

  • Ругаться.

  • Оставлять веник на пороге.

  • Одалживать свою одежду.

  • Отказывать в милостыне.

  • Начинать новые дела.

Приметы и праздники 26 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Родились 26 декабря

1971 — Джаред Лето, американский актер и рок-певец.

1986 — Кит Харингтон, английский актер театра и кино ("Игра престолов").

Приметы и праздники 26 декабря: что нельзя делать в этот день

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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Автор
Мария Дидык
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