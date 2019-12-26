Приметы и праздники 26 декабря: что нельзя делать в этот день

26 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День подарков и День святого Стефана у западных христиан.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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День святого Стефана у западных христиан
День святого Стефана празднуется католической церковью во многих европейских странах 26 декабря, на второй день после Рождества. В ряде стран он является государственным праздником и официальным выходным днем.
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День подарков
День подарков (Boxing Day) — праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день после Рождества — 26 декабря.
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Приметы 26 декабря
Иней на деревьях – к метели.
В доме "плачут" окна – к потеплению.
Яркие звезды 26 декабря – будут морозы.
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Что нельзя делать 26 декабря
Ругаться.
Оставлять веник на пороге.
Одалживать свою одежду.
Отказывать в милостыне.
Начинать новые дела.
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Родились 26 декабря
1971 — Джаред Лето, американский актер и рок-певец.
1986 — Кит Харингтон, английский актер театра и кино ("Игра престолов").
Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.
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