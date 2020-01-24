Приметы и праздники 25 января: что нельзя делать в этот день

25 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Так, празднуют Татьянин день.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Татьянин день

25 января в Украине отмечают Татьянин день. Этот праздник был назван в честь святой мученицы Татьяны, которая жила в Риме в третьем веке и погибла за христианскую веру.

Приметы 25 января

На Татьянин день солнечно – к раннему прилету птиц.

Идет снег в Татьянин день – лето будет дождливое.

Теплый ветер – лето будет засушливым, а урожай – скудным.

Ясная и морозная погода в Татьянин день – лето будет в меру теплым и без особых перепадов температуры.

Большие сугробы в Татьянин день – будет много хлеба.

Метель и сильный ветер 25 января – будут засуха, неурожай и плохая рыбалка.

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Что нельзя делать 25 января

В Татьянин день нельзя никому отказывать в просьбах, особенно, если просят еду.

На Татьянин день нельзя ни с кем ссориться и ругаться, нужно постараться провести день в спокойствии и хорошем настроении.

Нельзя в Татьянин день стирать и заниматься другой работой по дому и рукоделием – убирают накануне.

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