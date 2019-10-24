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25 октября • обновлено в 00:13
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Приметы и праздники 25 октября: что нельзя делать

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25 октября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых стоит отметить День маркетолога и день памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника.

В народе – Андрон Звездочет. День ангела – Иван, Тарас. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 25 октября

День маркетолога

День маркетолога

День маркетолога

pixabay

В Украине этот праздник отмечается 25 октября, хоть он и не имеет официального статуса. Маркетологи — стратеги и тактики продаж, благодаря которым потребители всегда знают, что им нужно купить. Первое управление по маркетингу и рекламе было создано на территории СССР еще в 1975 году.

День памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника (Андрон Звездочет)

Пров, Тарах и Андроник

Пров, Тарах и Андроник

"Православие"

Святые пострадали в 304 году за Христа в городе Тарс Киликийский. Мучители по очереди спрашивали их имена, на что получали ответ: "Я — христианин, и это имя для меня дороже, чем то, что дано родителями". Троих мучеников подвергали пыткам, но на всех допросах они говорили, что не боятся смерти, потому что оживут на небесах. В народе в это время по звездам судили о погоде и о будущем урожае, потому праздник получил такое название.

Приметы 25 октября

  • Северный ветер – к похолоданию.

  • Направление ветра меняется – пасмурная погода установится надолго.

  • Гром гремит – к бесснежной и теплой зиме.

  • Луна в кругах – к засушливому лету.

  • Птицы низко к земле летят – к ранней и холодной зиме.

  • Много еловых шишек – к хорошему урожаю яровых.

  • Луна покраснела – к ветру.

  • Звезды яркие – к морозу, тусклые – к похолоданию.

  • Много ярких звезд – к хорошему урожаю гороха.

  • Звезды сильно мерцают – к снегу.

  • Звезда упала – к ветреной погоде.

Что нельзя делать 25 октября

В этот день запрещено стирать, выбивать перины, покупать церковные свечи, гадать на картах, ссориться, белить стены и ставить квас.

Кто родился 25 октября

Михаил Галустян (40 лет)

Михаил Галустян

Михаил Галустян

instagram /m_galustyan

Российский шоумен, юморист, комедийный актёр, сценарист и продюсер армянского происхождения, бывший участник КВН и резидент шоу "Comedy Club".

Влад Топалов (34 года)

Влад Топалов

Влад Топалов

instagram /vladtopalovofficial

Российский певец, исполнитель, экс-солист группы "Smash!!", супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко.

Кэти Перри (35 лет)

Кэтти Перри

Кэтти Перри

Instagram /katyperry

Популярная американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. В апреле 2007 года Перри подписала контракт со звукозаписывающей компанией Capitol Records.

Как сообщал OBOZREVATEL, скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников – Хэллоуин. Узнать историю и традиции можно в нашем материале. Также были названы самые популярные костюмы на праздник.

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Персоны
Кэти Перри Михаил Галустян Влад Топалов
Тег
праздник
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