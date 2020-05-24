Приметы и праздники 25 мая: что нельзя делать в этот день

25 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают День Епифана и День полотенца.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

День Епифана

25 мая православная церковь отмечает память святителя Епифания Кипрского. Он жил в IV веке и был по происхождению финикийцем. К христианству Епифаний обратился после того, как увидел монаха по имени Лукиан, который у него на глазах отдал нищему свою одежду. Пораженный таким милосердием, Епифаний попросил наставить его в христианстве. В конце жизни по проискам императрицы Евдоксии и александрийского патриарха Феофила святителя Епифания вызвали в Константинополь на собор, который был созван для суда над великим святителем Иоанном Златоустом. Но Епифаний, не желая быть участником беззакония, покинул Константинополь. Во время плавания на корабле святитель почувствовал приближение смерти и через двое суток скончался.

sputniknews.ru

День полотенца

Каждый год 25 мая поклонниками творчества известного британского писателя Дугласа Адамса отмечается День полотенца. В течение целого дня они носят повсюду с собой полотенце, не расставаясь с ним ни на минуту, таким образом отдавая дань памяти своему любимому писателю.

pexels.com

Приметы на 25 мая

Красный рассвет сулит лето без дождей. А вот если утром пасмурно, то осадков будет много.

Если гуси выщипывают перья, случится беда.

Если зацвела рябина, будет хороший урожай.

pexels.com

Что нельзя делать 25 мая

В этот день нельзя срывать кувшинки, иначе можно привлечь беду.

Опасно стричь ногти и волосы – могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Не стоит отказывать в милостыне – все пожертвование потом вернется.

pexels.com

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