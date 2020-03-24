Приметы и праздники 25 марта: что нельзя делать в этот день

25 марта отмечают Благовещение Девы Марии у западных христиан и День службы безопасности Украины
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
Благовещение Девы Марии у западных христиан
25 марта католическая церковь отмечает светлый праздник — Благовещение Девы Марии, связанный с важным евангельским событием — возвещением архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от нее Спасителя.
День службы безопасности Украины
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О Службе безопасности Украины". С 2001 года согласно Указу Президента Украины № 193/2001 в этот день отмечается День службы безопасности Украины. Важнейшими направлениями деятельности данной украинской спецслужбы являются разведка и контрразведка.
Приметы 25 марта
Женщина перешагнула через лошадиную упряжь - коню тяжело будет работать.
Лошадь в хлеву громко заржала - к счастью.
Лед тонет, а не тает - к тяжелому, несчастному и голодному году.
Деревья инеем покрыты - к дождливому июню.
Установилась настоящая весенняя погода в этот день - лето будет ненастным.
Туман поднимается вверх - к дождю. Опускается вниз - к солнечной погоде.
Что нельзя делать 25 марта
Нельзя злится и ругаться - весь год будет несчастным.
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