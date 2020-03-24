Главная Новости
24 марта • обновлено в 20:09
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Приметы и праздники 25 марта: что нельзя делать в этот день

672
Читать материал на украинском

25 марта отмечают Благовещение Девы Марии у западных христиан и День службы безопасности Украины

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 25 марта: что нельзя делать в этот день

Благовещение Девы Марии у западных христиан

25 марта католическая церковь отмечает светлый праздник — Благовещение Девы Марии, связанный с важным евангельским событием — возвещением архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от нее Спасителя.

Приметы и праздники 25 марта: что нельзя делать в этот день

День службы безопасности Украины

25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О Службе безопасности Украины". С 2001 года согласно Указу Президента Украины № 193/2001 в этот день отмечается День службы безопасности Украины. Важнейшими направлениями деятельности данной украинской спецслужбы являются разведка и контрразведка.

Приметы и праздники 25 марта: что нельзя делать в этот день

Приметы 25 марта

  • Женщина перешагнула через лошадиную упряжь - коню тяжело будет работать.

  • Лошадь в хлеву громко заржала - к счастью.

  • Лед тонет, а не тает - к тяжелому, несчастному и голодному году.

  • Деревья инеем покрыты - к дождливому июню.

  • Установилась настоящая весенняя погода в этот день - лето будет ненастным.

  • Туман поднимается вверх - к дождю. Опускается вниз - к солнечной погоде.

Приметы и праздники 25 марта: что нельзя делать в этот день

Что нельзя делать 25 марта

  • Нельзя злится и ругаться - весь год будет несчастным.

Приметы и праздники 25 марта: что нельзя делать в этот день

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady Праздники

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги