Приметы и праздники 25 июня: что запрещено делать в этот день

25 июня 2020 года православные христиане чтут память преподобного Петра Афонского. В народном календаре этот праздник называется Днем Петра Солнцеворота. В мире также отмечают Международный день моряка или День мореплавателя, в Украине – День государственной таможенной службы.

OBOZREVATEL также рассказывает, что нельзя делать 25 июня и какие народные приметы актуальны в этот день.

Петра Солнцеворота

По происхождению Петр Афонский являлся греком. Он был воеводой в императорских войсках и жил в Константинополе. В 667 году во время войны с сирийцами он был взят в плен и брошен в темницу. В заключении он размышлял, за какие грехи подвергся наказанию от Господа.

Pixabay

Петр вспомнил, что однажды хотел оставить мирскую жизнь и уйти в монастырь, однако так и не исполнил это желание. В тюрьме он стал соблюдать строгий пост и усиленно молился. Из темницы его освободил святитель Николай Чудотворец.

На Руси Петра прозвали Солнцеворотом, поскольку начиная с его дня солнце начинало укорачивать свой ход.

Петров день также называли "запоздалым капустником". В этот день огородники высаживали последнюю рассаду и сеяли последние семена. Было принято до обеда сеять белое зерно (например, пшеницу или овес), а после обеда – черное (гречу). Для гречи день считался удачным. Еще Петра называли Рыболовом, поскольку в этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы.

День таможенной службы Украины

После принятия Верховной Радой Украины Закона о таможенном деле в 1991 году, 25 июня был установлен ежегодный праздник – День таможенной службы Украины. Таможенная служба государства – главная и неотъемлемая составляющая суверенитета и независимости Украины, залог обеспечения достойной защиты государственных экономических интересов.

День таможенника в Украине РБК-Украина

Современные межгосударственные отношения отличаются усилением торговых и экономических связей, вводом новых транспортных коридоров, стремительным развитием туризма и активизацией партнерских отношений в отраслях спорта, искусства и тому подобное. Именно поэтому непрестанно растет роль таможенной службы Украины, квалифицированный труд таможенников обеспечивает стабильность в государстве, гарантирует спокойствие каждый день.

По традиции в профессиональный праздник руководители и начальники поздравляют коллег, награждают государственными отличиями, присваивают внеочередные воинские звания, вручают именные подарки, отмечают благодарностями и грамотами

Международный день моряка

День моряка или день мореплавателя отмечается каждый год 25 июня. Решение о праздновании было принято в 2010 году. Государства-члены Международной морской организации, входящие в ООН, в этот день подписали резолюцию №19, послужившую основанием учреждения международной даты.

Международный день моряка Gazeta.ua

В резолюции подчеркивалось, что специальный день для людей всех морских профессий необходим, потому что вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества в целом неоценим.

Праздник посвящен именно морякам торгового флота, которые, в отличие от военных моряков, своего праздника не имели – дни работников морского и речного флота отмечались в основном людьми, не имеющими непосредственного отношения к работе в море. Статистика сообщает, что моряками торгового флота осуществляется 80% всей мировой торговой деятельности.

Приметы на 25 июня

Обильные росы – на хороший урожай.

Дождь хлеба прибивает, а солнце поднимает.

Если тучи кажутся слегка беловатыми – жди града.

Много белок прыгает по деревьям вблизи жилых домов – к дождливому году.

Гуси и утки на реке часто ныряют и бьют крыльями по воде – скоро придет гроза.

Что нельзя делать 25 июня: главные запреты

Не стоит ложиться в ночь на Петра Солнцеворота раньше полуночи, иначе планы и мечты так и не реализуются.

Нельзя носить темную одежду, а то солнце "обидится" и напустит на землю огромное число осадков и ветер.

Беременным женщинам 25 июня запрещается разрешать гладить свой живот. По приданию, ребенок родится очень доверчивым, а это может сильно навредить в жизни.

Не разрешайте в день Петра Солнцеворота малышам спать на чужих подушках, а то их станут мучить ночные кошмары.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июне.