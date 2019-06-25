Приметы и праздники 25 июня: что нельзя делать

25 июня 2019 года отмечают День моряка, а также по народному календарю праздную день Петра Афонского.

Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

pexels.com

Ежегодно 25 июня отмечается День моряка (Day of the Seafarer). Решение о праздновании было принято в 2010 году. Государства-члены Международной морской организации (ИМО), входящие в ООН, подписали на конференции в Маниле резолюцию №19, послужившую основанием учреждения этого профессионального праздника.

В резолюции подчеркивалось, что специальный день для людей всех морских профессий необходим, потому что вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества в целом неоценим.

pexels.com

Приметы на 25 июня

Солнечно в Петров день – к зеленому покосу. Если идет дождь, то покос мокрый будет.

К ночи появилось много росы и туман – в ближайшие дни установится хорошая погода.

Ясный Млечный путь – к солнечному дню.

Ласточки и стрижи высоко летают – к ветру, низко – к дождю.

Цапли на сухих возвышенностях собираются – к ненастью.

Если дождевые тучи кажутся беловатыми, то возможен град.

В садах много белок появилось – к дождливому году.

pexels.com

Родились 25 июня

1945 — Карли Саймон, американская певица, автор песен.

wikipedia.org

1946 — Иэн Макдональд, английский рок-музыкант, мультиинструменталист, участник групп "King Crimson" и "Foreigner".

wikipedia.org

1972 — Майк Крюгер, канадский рок-музыкант, басист группы "Nickelback".

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2019 году.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!