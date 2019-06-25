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Приметы и праздники 25 июня: что нельзя делать

1.8тЧитать материал на украинском

25 июня 2019 года отмечают День моряка, а также по народному календарю праздную день Петра Афонского.

Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Приметы и праздники 25 июня: что нельзя делать

pexels.com

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Ежегодно 25 июня отмечается День моряка (Day of the Seafarer). Решение о праздновании было принято в 2010 году. Государства-члены Международной морской организации (ИМО), входящие в ООН, подписали на конференции в Маниле резолюцию №19, послужившую основанием учреждения этого профессионального праздника.

В резолюции подчеркивалось, что специальный день для людей всех морских профессий необходим, потому что вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества в целом неоценим.

Приметы и праздники 25 июня: что нельзя делать

pexels.com

Приметы на 25 июня

  • Солнечно в Петров день – к зеленому покосу. Если идет дождь, то покос мокрый будет.

  • К ночи появилось много росы и туман – в ближайшие дни установится хорошая погода.

  • Ясный Млечный путь – к солнечному дню.

  • Ласточки и стрижи высоко летают – к ветру, низко – к дождю.

  • Цапли на сухих возвышенностях собираются – к ненастью.

  • Если дождевые тучи кажутся беловатыми, то возможен град.

  • В садах много белок появилось – к дождливому году.

Приметы и праздники 25 июня: что нельзя делать

pexels.com

Родились 25 июня

1945 — Карли Саймон, американская певица, автор песен.

Приметы и праздники 25 июня: что нельзя делать

wikipedia.org

1946 — Иэн Макдональд, английский рок-музыкант, мультиинструменталист, участник групп "King Crimson" и "Foreigner".

Приметы и праздники 25 июня: что нельзя делать

wikipedia.org

1972 — Майк Крюгер, канадский рок-музыкант, басист группы "Nickelback".

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2019 году.

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