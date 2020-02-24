Приметы и праздники 25 февраля: что нельзя делать в этот день

25 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери и Марди Гра.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери

Иверская икона, называемая еще Вратарницей или Привратницей, изображает Деву Марию с Младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла. А 25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.

Марди Гра

Марди Гра (Mardi Gras) — в дословном переводе с французского это звучное словосочетание означает "жирный вторник" или даже "скоромный вторник". Праздник отмечается во многих странах мира во вторник, перед Пепельной средой и началом католического Великого поста, предшествующего Пасхе.

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Народные приметы на 25 февраля

Мороз 25 февраля – весна будет теплой и ранней.

Туманы 25 февраля обещали дождливое лето.

Сосульки висят длинные – можно рассчитывать на хороший урожай овощей.

Ручьи потекли – рыба будет хорошо ловиться.

Холодный день – весна наступит рано и будет теплой..

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Что нельзя делать 25 февраля

Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.

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