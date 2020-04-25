Приметы и праздники 25 апреля: что нельзя делать в этот день

25 апреля в Украине и во всем мире отмечают Международный день ветеринарного врача, Международный день ДНК, День дочери и Всемирный день пингвинов.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Международный день ветеринарного врача

Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача, который был учрежден Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 году, с целью освещения различных аспектов работы ветеринаров по всему миру и повышения осведомленность об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных, а также общественного здравоохранения.

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Международный день ДНК

Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник – Международный День ДНК (DNA Day), в знак признания важности генетики и научных достижений, сделанных в этой области.

День дочери

Логическим продолжением череды семейных праздников, когда чествуют мать, отца, сына, братьев и сестёр является День дочери.

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Всемирный день пингвинов

25 апреля отмечается ежегодный экологический праздник – Всемирный день пингвинов, призывающий людей помнить о необходимости сохранения животного многообразия нашей планеты в целом и многообразия ее отдельных регионов и представителей в частности.

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Приметы 25 апреля

Много паутины – к хорошему, жаркому лету.

Верба зацвела – к теплому лету.

Если идет дождь, то в начале мая будет дождливо.

Теплый день – к урожайному году.

Ива распушилась – холодов больше не будет.

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Что нельзя делать 25 апреля

Нельзя ругаться, сквернословить, спорить и выяснять отношения.

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