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24 апреля • обновлено в 22:16
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Приметы и праздники 25 апреля: что нельзя делать в этот день

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25 апреля в Украине и во всем мире отмечают Международный день ветеринарного врача, Международный день ДНК, День дочери и Всемирный день пингвинов.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 25 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Международный день ветеринарного врача

Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача, который был учрежден Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 году, с целью освещения различных аспектов работы ветеринаров по всему миру и повышения осведомленность об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных, а также общественного здравоохранения.

Приметы и праздники 25 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Международный день ДНК

Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник – Международный День ДНК (DNA Day), в знак признания важности генетики и научных достижений, сделанных в этой области.

Приметы и праздники 25 апреля: что нельзя делать в этот день

День дочери

Логическим продолжением череды семейных праздников, когда чествуют мать, отца, сына, братьев и сестёр является День дочери.

Приметы и праздники 25 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Всемирный день пингвинов

25 апреля отмечается ежегодный экологический праздник – Всемирный день пингвинов, призывающий людей помнить о необходимости сохранения животного многообразия нашей планеты в целом и многообразия ее отдельных регионов и представителей в частности.

Приметы и праздники 25 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 25 апреля

  • Много паутины – к хорошему, жаркому лету.

  • Верба зацвела – к теплому лету.

  • Если идет дождь, то в начале мая будет дождливо.

  • Теплый день – к урожайному году.

  • Ива распушилась – холодов больше не будет.

Приметы и праздники 25 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 25 апреля

  • Нельзя ругаться, сквернословить, спорить и выяснять отношения.

Приметы и праздники 25 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
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