Приметы и праздники 24 января: что нельзя делать в этот день

24 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Так, в этот день празднуют Международный день эскимо и Международный день образования.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Международный день эскимо

24 января отмечается Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day). Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

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Международный день образования

Своей резолюцией от 3 декабря 2018 года (A/RES/73/25) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 24 января Международным днем образования (International Day of Education), признавая его роль в достижении мира и развития.

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Народные приметы на 24 января

Сильная оттепель 24 января означает, что весна будет очень короткой.

Сильная стужа – нечисть развлекается. Злых духов выгоняли из домов во время Святок, а потому, считалось, что сейчас, 24 января, они собрались вместе и безобразничают.

Если утром идет снег, то вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.

Если в лесу слышно эхо – примета того, что будут морозы.

Если овцы громко блеют и всем стадом забиваются в угол, то вскоре погода испортится.

Мокрая шерсть у овец – быть дождливому году.

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