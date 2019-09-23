Приметы и праздники 24 сентября: что нельзя делать

24 сентября в Украине и всем мире отмечается несколько праздников и памятных дат. Среди них: Международный день караванщика, День памяти преподобного Силуана Афонского.

Православные в Украине празднуют День памяти Собора преподобных отцов, которые в Святых Горах на Донце просияли. Также в этом году исполняется 15 лет со дня яичного "покушения" на Виктора Януковича. А в народе отмечают Федорины вечерки. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 24 сентября

Международный день караванщика

Международный день караванщика pixabay

Это событие отмечают каравановожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта. Праздник учредила в 1995 году Международная ассоциация по рационализации транспортно-грузовых операций.

День памяти преподобного Силуана Афонского

Преподобный Силуан Афонский pravoslavie

Преподобный Силуан Афонский (Симеон в миру) родился в 1866 году. С детства трудился вместе со старшими, посещал храм, где учился церковной грамоте, молитве. Юношей после военной службы ушел в Русский Пантелеимонов монастырь на Святой Горе Афон. С первого и до последнего дня он стал примером послушания и смирения. Священный Синод Константинопольской Православной Церкви причислил блаженного старца к лику святых в 1998 году.

День памяти Собора преподобных отцов, которые в Святых Горах на Донце просияли

Собор Святогорских святых Свято-Успенская Святогорская Лавра

Собор Святогорских святых — один из главных великих праздников Свято-Успенской Святогорской Лавры. В Собор включены имена 18 преподобных отцов, подвизавшихся во Святых Горах в XVII-XX века. Событие приурочено ко дню памяти преподобного Иоанна (Стрельцова), одного из самых известных подвижников Святогорской обители.

В этот день прославляются: епископ Крутицкий Иларион, архимандрит Фаддей, архимандрит Рафаил, архимандрит Арсений, архимандрит Герман, архимандрит Софроний, иеромонах Иоанн, иеросхимонах Лонгин, иеромонах Феодосий, иеромонах Киприан, иеромонах Иоанникий, иеромонах Исаакий, архимандрит Иоиль, архимандрит Трифон, схиархимандрит Михаил, игумен Иоанн, Иеромонах Паисий и монах Феофил.

Годовщина "покушения" яйцом на Виктора Януковича

В Януковича кинули яйцом Кадр из видео

23 сентября 2004 года в Ивано-Франковске в Януковича бросили куриное яйцо. Его пресс-служба сообщала, что швырнули "тяжелым, тупым предметом", из-за чего на тот момент будущий "гарант" впал в "коллаптоидное состояние" и оказался в реанимации. В сети было много версий, что на самом деле полетело в Януковича, пока не вскрылась правда о студенте Дмитрии Романюке, который пульнул куриным яйцом.

Федорины вечерки

Феодора Александрийская Миниатюра Минология Василия II. Википедия

В этот день отмечается память преподобной Феодоры Александрийской, жившей в конце 5 века. По преданию, один богатый горожанин стал соблазнять молодую замужнюю женщину. Хитростью мужчина склонил ее к измене. Феодора возненавидела свое тело и подвергала себя всяческим мучениям, после чего втайне от всех ушла в мужской монастырь под именем Феодор.

В народе было принято считать, что этот день подводит итог осенним трудам. С Федоры начинались капустные вечерки. В течение двух недель девушки и женщины рубили капусту, квасили ее на зиму, травили байки. Такие сборища назывались также капустниками.

Приметы 24 сентября

Праздники 24 сентября pixabay

Сильные восходы озимых – к хорошему урожаю.

Пчелы летают – к поздней зиме.

На Федору лето кончается, осень начинается.

На Федору черные грязи все пути-дороги расквасили.

Что нельзя делать 24 сентября

В этот день запрещено болтать попусту, мыть голову, врать и поднимать что-либо на дороге.

Кто родился 24 сентября

Артем Полежака (44 года)

Артем Полежака Facebook/artem.polezhaka

Украинский поэт, лауреат Международной литературной премии им. Олеся Ульяненко за порно-поэму "Jenna", победитель конкурса "Стоп цензуре!" 2014 года в номинации "Стихотворение".

Елена Петрова (47 лет)

Елена Петрова Википедия

Советская и украинская биатлонистка, серебряный призер Олимпийских игр 1998 года в индивидуальной гонке, 10-кратный призер чемпионатов мира в 1996—2004 годах, чемпионка Европы 2004 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно гороскопу по картам Таро на 24 сентября, некоторые знаки Зодиака переживут не самый простой день.

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