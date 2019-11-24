Приметы и праздники 24 ноября: что нельзя делать

24 ноября в Украине и во всем мире отмечают мало праздников, среди которых – День памяти преподобного Феодора Студита.
В народе – Федор Студит (Мороз), день ангела у Евгения. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.
Праздники 24 ноября
День памяти преподобного Феодора Студита
Феодор Студит
Азбука веры
Феодор по прозвищу Студит родился в Константинополе в 758 году. В 32 года вместе с супругой Анной решил посвятить себя иноческой жизни. Посвященный в пресвитера, Феодор против своей воли был избран игуменом. Тем временем, царь Константин насильно заставил свою жену Марию принять пострижение в монастырь, а сам женился на своей родственнице. Пример беззакония не остался без подражателей. Преподобный выступил обличителем неправды царя. За это подвергся жестоким пыткам и изгнан на семь лет. В конечном итоге Феодор удалился в уединенное место, где прожил с несколькими учениками до смерти.
Федор Мороз
Федор Мороз
Иллюстративное фото
В народе Преподобного называли Морозом, поскольку в это время приходили заморозки. Этот день советовали провести дома — поближе к печке и горячему борщу.
Приметы 24 ноября
Иней – к морозу.
Дует ветер – к метели и похолоданию.
Выпало много снега – к теплой зиме.
Громко чирикают воробьи – к оттепели.
Что нельзя делать 24 ноября
В этот день нельзя злорадствовать, вести себя агрессивно, отправляться в дальнюю дорогу, занимать деньги или продукты соседям, а также начинать новые дела.
Кто родился 24 ноября
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Александр Масляков
Википедия
Советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ, действительный член фонда "Академия Российского телевидения". Основатель и совладелец "АМиК". С 1964 года бессменный руководитель и ведущий телепередачи "КВН".
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Эмир Кустурица
instagram/emir_kusturica_and_tnso
Югославский и сербский кинорежиссер, актер кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской.
День смерти Фредди Меркьюри
Фредди Меркьюри
Carl Lender - Queen - Freddie Mercury, CC BY 2.0
Британский певец парсийского происхождения, автор песен, вокалист рок-группы Queen. Является автором таких хитов, как "Bohemian Rhapsody", "Killer Queen" и другие. Годи жизни: 5 сентября 1946 — 24 ноября 1991.
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