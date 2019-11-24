Приметы и праздники 24 ноября: что нельзя делать

24 ноября в Украине и во всем мире отмечают мало праздников, среди которых – День памяти преподобного Феодора Студита.

В народе – Федор Студит (Мороз), день ангела у Евгения. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 24 ноября

День памяти преподобного Феодора Студита

Феодор Студит Азбука веры

Феодор по прозвищу Студит родился в Константинополе в 758 году. В 32 года вместе с супругой Анной решил посвятить себя иноческой жизни. Посвященный в пресвитера, Феодор против своей воли был избран игуменом. Тем временем, царь Константин насильно заставил свою жену Марию принять пострижение в монастырь, а сам женился на своей родственнице. Пример беззакония не остался без подражателей. Преподобный выступил обличителем неправды царя. За это подвергся жестоким пыткам и изгнан на семь лет. В конечном итоге Феодор удалился в уединенное место, где прожил с несколькими учениками до смерти.

Федор Мороз

Федор Мороз Иллюстративное фото

В народе Преподобного называли Морозом, поскольку в это время приходили заморозки. Этот день советовали провести дома — поближе к печке и горячему борщу.

Приметы 24 ноября

Иней – к морозу.

Дует ветер – к метели и похолоданию.

Выпало много снега – к теплой зиме.

Громко чирикают воробьи – к оттепели.

Что нельзя делать 24 ноября

В этот день нельзя злорадствовать, вести себя агрессивно, отправляться в дальнюю дорогу, занимать деньги или продукты соседям, а также начинать новые дела.

Кто родился 24 ноября

Александр Масляков Википедия

Советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ, действительный член фонда "Академия Российского телевидения". Основатель и совладелец "АМиК". С 1964 года бессменный руководитель и ведущий телепередачи "КВН".

Эмир Кустурица (64 года)

Эмир Кустурица instagram/emir_kusturica_and_tnso

Югославский и сербский кинорежиссер, актер кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской.

День смерти Фредди Меркьюри

Фредди Меркьюри Carl Lender - Queen - Freddie Mercury, CC BY 2.0

Британский певец парсийского происхождения, автор песен, вокалист рок-группы Queen. Является автором таких хитов, как "Bohemian Rhapsody", "Killer Queen" и другие. Годи жизни: 5 сентября 1946 — 24 ноября 1991.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также начнется последний многодневный пост.

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