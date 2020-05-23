Приметы и праздники 24 мая: что нельзя делать в этот день
24 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают праздник Ураза Байрама, день Мокия Мокрого, Европейский день парков, День славянской письменности и культуры.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
Праздник Ураза Байрама
После завершения священного месяца Рамадан наступает один из двух крупных праздников ислама, называемый праздником разговения Ид уль-Фитр (тюрк. Ураза Байрам, Рамадан Байрам). К слову, по мусульманскому календарю его отмечают в первый день месяца Шавваль (в 2020-м он выпадает на 24 мая).
Для каждого верующего праздник – это причастность к общей радости единоверцев и хорошая возможность для пополнения духовного опыта. Праздник разговения для мусульманина – это, в первую очередь, прощание с благословенными днями месяца Рамадан, когда для каждого мусульманина предоставлялась хорошая возможность вырасти духовно, усмирить страсти посредством соблюдения поста, большего стремления к благочестию, оказания помощи нуждающимся.
День Мокия Мокрого
Церковь в этот день отмечает память священномученика Мокия. В народе его прозвали Мокрым – во-первых, по созвучию с именем, во-вторых, потому что в его праздник часто бывают дожди.
На Мокия, как и накануне, когда праздновались именины Матушки Сырой Земли, было не принято браться за земляные работы, но уже по другой причине. Этот день считался праздником умилостивления царя града.
Европейский день парков
Европейский день парковбыл учрежден в 1999 году, дата выбрана не случайно, ведь именно в тот день в 1909 году были созданы первые Национальные парки. Экологический праздник был основан с целью подъема профиля заповедников Европы, а также для того, чтобы вызывать общественную поддержку их работы.
День славянской письменности и культуры
Ежегодно 24 мая отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни.
Приметы 24 мая
Если в этот день туман, который образовался с вечера, стелется по земле и не заканчивается с восходом солнца, то вскоре будет буря.
Дождливая погода 24 мая – примета того, что летом тоже будет много осадков.
Багряный восход – ждите грозового лета.
Красный восход 24 мая – будет много гроз и пожаров летом.
Что нельзя делать 24 мая
Нельзя работать в поле, потому что тогда град побьет все посевы.
Не стоит начинать новые дела, а лучше закончить старые.
Также лучше не рисковать и не покупать ничего крупного.
Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.