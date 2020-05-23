Приметы и праздники 24 мая: что нельзя делать в этот день

24 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают праздник Ураза Байрама, день Мокия Мокрого, Европейский день парков, День славянской письменности и культуры.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
Праздник Ураза Байрама
Фото: kp.ru
После завершения священного месяца Рамадан наступает один из двух крупных праздников ислама, называемый праздником разговения Ид уль-Фитр (тюрк. Ураза Байрам, Рамадан Байрам). К слову, по мусульманскому календарю его отмечают в первый день месяца Шавваль (в 2020-м он выпадает на 24 мая).
Для каждого верующего праздник – это причастность к общей радости единоверцев и хорошая возможность для пополнения духовного опыта. Праздник разговения для мусульманина – это, в первую очередь, прощание с благословенными днями месяца Рамадан, когда для каждого мусульманина предоставлялась хорошая возможность вырасти духовно, усмирить страсти посредством соблюдения поста, большего стремления к благочестию, оказания помощи нуждающимся.
День Мокия Мокрого
Фото: ruicon.ru
Церковь в этот день отмечает память священномученика Мокия. В народе его прозвали Мокрым – во-первых, по созвучию с именем, во-вторых, потому что в его праздник часто бывают дожди.
Фото: aif.ru
На Мокия, как и накануне, когда праздновались именины Матушки Сырой Земли, было не принято браться за земляные работы, но уже по другой причине. Этот день считался праздником умилостивления царя града.
Европейский день парков
Фото: calend.online
Европейский день парковбыл учрежден в 1999 году, дата выбрана не случайно, ведь именно в тот день в 1909 году были созданы первые Национальные парки. Экологический праздник был основан с целью подъема профиля заповедников Европы, а также для того, чтобы вызывать общественную поддержку их работы.
День славянской письменности и культуры
Фото: УНИАН
Ежегодно 24 мая отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни.
Приметы 24 мая
Фото: dyvensvit.org
Если в этот день туман, который образовался с вечера, стелется по земле и не заканчивается с восходом солнца, то вскоре будет буря.
Дождливая погода 24 мая – примета того, что летом тоже будет много осадков.
Багряный восход – ждите грозового лета.
Красный восход 24 мая – будет много гроз и пожаров летом.
Что нельзя делать 24 мая
Фото: marhaba.qa
Нельзя работать в поле, потому что тогда град побьет все посевы.
Не стоит начинать новые дела, а лучше закончить старые.
Также лучше не рисковать и не покупать ничего крупного.
Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал