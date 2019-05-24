Приметы и праздники 24 мая 2019: что нельзя делать в этот день

24 мая 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, в этот день празднуют День славянской письменности и культуры, а также свой День рождения отмечают Олег Скрипка и Руслана.

Приметы в 24 мая могут предсказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

День славянской письменности и культуры

Ежегодно 24 мая отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни.

УНИАН

Приметы 24 мая

Если в этот день туман, который образовался с вечера, стелется по земле и не заканчивается с восходом солнца, то вскоре будет буря.Дождливая погода – примета того, что летом тоже будет много осадков.Багряный восход – жди грозового лета.Красный восход 24 мая – будет много гроз и пожаров летом.Дождь идет – жди влажного лета.Высокая и крытая радуга – будет ветрено. Если радуга пологая и низкая – ожидай ненастья.

Родились 24 мая

1964 — Олег Скрипка, украинский музыкант и общественный деятель, лидер группы "Вопли Видоплясова".

1973 — Руслана, украинская певица, победительница конкурса "Евровидение-2004", народная артистка Украины.

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