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24 февраля • обновлено в 02:19
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Приметы и праздники 24 февраля: что нельзя делать в этот день

1.3т
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24 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Масленица и Буддийский Новый год.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 24 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Новости
Масленица-2020: яркие поздравления с праздником

Масленица

Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Отмечается в течение недели перед Великим постом. Масленица в 2020 году отмечается с 24 февраля по 1 марта.

Приметы и праздники 24 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Сагаалган — Буддийский Новый год

В буддийской традиции празднование Нового года — Сагаалгана — приходится на разные даты — между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю.

Приметы и праздники 24 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы на 24 февраля

  • Если в этот день много снега, то вскоре наступит весна и в мае будет много зелени.

  • Наступила оттепель в этот день – морозов больше не будет.

  • Если много длинных сосулек, то весна поздняя будет.

  • Гром – к сильным ветрам.

Приметы и праздники 24 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 24 февраля

  • В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

  • Не рекомендуется в этот день находиться в неубранном доме.

Приметы и праздники 24 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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