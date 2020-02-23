Приметы и праздники 24 февраля: что нельзя делать в этот день

24 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Масленица и Буддийский Новый год.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Масленица
Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Отмечается в течение недели перед Великим постом. Масленица в 2020 году отмечается с 24 февраля по 1 марта.
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Сагаалган — Буддийский Новый год
В буддийской традиции празднование Нового года — Сагаалгана — приходится на разные даты — между концом января и серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю.
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Приметы на 24 февраля
Если в этот день много снега, то вскоре наступит весна и в мае будет много зелени.
Наступила оттепель в этот день – морозов больше не будет.
Если много длинных сосулек, то весна поздняя будет.
Гром – к сильным ветрам.
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Что нельзя делать 24 февраля
В этот день категорически запрещены ссоры в семье.
Не рекомендуется в этот день находиться в неубранном доме.
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