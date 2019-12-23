Приметы и праздники 24 декабря: что нельзя делать в этот день

24 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Сочельник у западных христиан и День работников архивных учреждений Украины.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Сочельник
Сочельник — день накануне Рождества Христова и приготовления к этому великому празднику. В церквях утром служится месса по чину Адвента, а месса навечерия Рождества начинается затемно, как правило, в полночь, но по пастырским соображениям разрешено начинать богослужение на несколько часов раньше.
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День работников архивных учреждений Украины
Ежегодно 24 декабря в Украине отмечается День работников архивных учреждений. Этот профессиональный праздник был установлен Указом президента страны №1200/98 от 30 октября 1998 года.
Приметы 24 декабря
Если вечером вороны мечутся с места на место и никак ночлег себе не отыщут, то жди завирюхи.
Несколько белок в одно дупло залезли – будут морозы.
Горшки через край кипят – будет облачно.
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Что нельзя делать 24 декабря
Вечером нельзя ничего делать по дому.
Запрещается охотиться или рыбачить.
Запрещено гадать и ворожить.
Нельзя садиться за праздничный стол старой или нестираной одежде.
На Сочельник нельзя сквернословить, ругаться или ссориться.
Нельзя употреблять и спиртное.
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Родились 24 декабря
1937 — Вячеслав Черновол, украинский политический деятель.
wikipedia.org
1971 — Рики Мартин, пуэрто-риканский певец, неоднократный обладатель "Грэмми".
wikipedia.org
1973 — Стефани Майер, американская писательница, автор серии романов "Сумерки".
wikipedia.org
Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.
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