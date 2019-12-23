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23 декабря • обновлено в 20:38
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Приметы и праздники 24 декабря: что нельзя делать в этот день

1.2т
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24 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Сочельник у западных христиан и День работников архивных учреждений Украины.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 24 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Новости
Рождественский сочельник 2019: как отметить и что нельзя делать 24 декабря

Сочельник

Сочельник — день накануне Рождества Христова и приготовления к этому великому празднику. В церквях утром служится месса по чину Адвента, а месса навечерия Рождества начинается затемно, как правило, в полночь, но по пастырским соображениям разрешено начинать богослужение на несколько часов раньше.

Приметы и праздники 24 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

День работников архивных учреждений Украины

Ежегодно 24 декабря в Украине отмечается День работников архивных учреждений. Этот профессиональный праздник был установлен Указом президента страны №1200/98 от 30 октября 1998 года.

Приметы 24 декабря

  • Если вечером вороны мечутся с места на место и никак ночлег себе не отыщут, то жди завирюхи.

  • Несколько белок в одно дупло залезли – будут морозы.

  • Горшки через край кипят – будет облачно.

Приметы и праздники 24 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 24 декабря

  • Вечером нельзя ничего делать по дому.

  • Запрещается охотиться или рыбачить.

  • Запрещено гадать и ворожить.

  • Нельзя садиться за праздничный стол старой или нестираной одежде.

  • На Сочельник нельзя сквернословить, ругаться или ссориться.

  • Нельзя употреблять и спиртное.

Приметы и праздники 24 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Родились 24 декабря

1937 — Вячеслав Черновол, украинский политический деятель.

Приметы и праздники 24 декабря: что нельзя делать в этот день

wikipedia.org

1971 — Рики Мартин, пуэрто-риканский певец, неоднократный обладатель "Грэмми".

Приметы и праздники 24 декабря: что нельзя делать в этот день

wikipedia.org

1973 — Стефани Майер, американская писательница, автор серии романов "Сумерки".

Приметы и праздники 24 декабря: что нельзя делать в этот день

wikipedia.org

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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Автор
Мария Дидык
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