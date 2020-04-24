Приметы и праздники 24 апреля: что нельзя делать в этот день

Мария Дидык Праздники 05:03, 24.04.2020 Обновлено: 12:20, 24.04.2020

23 апреля в Украине и во всем мире отмечают Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира и День Антипа Водогона.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира

Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира учрежденный резолюцией A/RES/73/127 Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2018 года, отмечается ежегодно 24 апреля. Основными целями, преследуемыми ООН при установлении нового праздника стали: стремление популяризировать любые инициативы на благо мира и мирные способы урегулирования конфликтов.

День Антипа Водогона

Антипа Пергамский, память которого отмечается в этот день, был учеником Иоанна Богослова, епископом Пергамской церкви. Согласно житию, язычники принуждали Антипа прекратить проповедь о Христе, но он отказался. За это его бросили в раскаленного медного вола в храме Артемиды. Христиане тайно погребли тело святого, а в 5 веке над его могилой построили храм.

Приметы 24 апреля

  • Ударили заморозки – ждите хорошего урожая груздей.

  • Распушилась ива – зима точно не вернется.

  • Морозное утро и солнечный день обещает быстрый рост яровых.

  • Зацвела верба – ожидайте потепления.

  • Если из небольших тучек образуются крупные облака и соединяются вместе – ожидайте сильного ливня.

  • Утром небо красное – будет всю весну дождливо и ветрено.

Что нельзя делать 24 апреля

  • На Антипа запрещено что-либо сажать или сеять - считалось, что посеянное и посаженное может не прижиться.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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