Приметы и праздники 24 апреля: что нельзя делать в этот день

23 апреля в Украине и во всем мире отмечают Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира и День Антипа Водогона.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира

Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира учрежденный резолюцией A/RES/73/127 Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2018 года, отмечается ежегодно 24 апреля. Основными целями, преследуемыми ООН при установлении нового праздника стали: стремление популяризировать любые инициативы на благо мира и мирные способы урегулирования конфликтов.

День Антипа Водогона

Антипа Пергамский, память которого отмечается в этот день, был учеником Иоанна Богослова, епископом Пергамской церкви. Согласно житию, язычники принуждали Антипа прекратить проповедь о Христе, но он отказался. За это его бросили в раскаленного медного вола в храме Артемиды. Христиане тайно погребли тело святого, а в 5 веке над его могилой построили храм.

Приметы 24 апреля

Ударили заморозки – ждите хорошего урожая груздей.

Распушилась ива – зима точно не вернется.

Морозное утро и солнечный день обещает быстрый рост яровых.

Зацвела верба – ожидайте потепления.

Если из небольших тучек образуются крупные облака и соединяются вместе – ожидайте сильного ливня.

Утром небо красное – будет всю весну дождливо и ветрено.

Что нельзя делать 24 апреля

На Антипа запрещено что-либо сажать или сеять - считалось, что посеянное и посаженное может не прижиться.

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