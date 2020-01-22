Приметы и праздники 23 января: что нельзя делать в этот день

23 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Так, в этот день празднуют День ручного письма.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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День ручного письма

Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или, говоря более элегантно, День ручного письма (National Handwriting Day), который учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека.

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Приметы на 23 января

Южный ветер дует - будут грозы, особенно в начале лета.

Деревья покрыты инеем - лето будет ясным.

Много снега - много хлеба.

Иней на столбах и на деревьях - к плохой рыбалке и неурожаю ржи.

Если иней не проходит до вечера - ждите ненастья.

Весь день солнечно и сухо - к засухе.

Небо ясное, безоблачное - весна наступит рано.

Снег идет сухой - и лето сухим будет. Снег мокрый - июнь, июль и август будут дождливыми.

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Что нельзя делать 23 января

Нельзя выносить из дома мусор и золу, чтобы вместе с ненужным хламом случайно не выбросить свое счастье.

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