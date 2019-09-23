Приметы и праздники 23 сентября: что нельзя делать

23 сентября в Украине и всем мире отмечается несколько международных и религиозных праздников, среди которых стоит отметить День осеннего равноденствия и Международный день жестовых языков.

Православные почитают память святителей Петра и Павла. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 23 сентября

День осеннего равноденствия

23 сентября - День осеннего равноденствия pixabay

В День осеннего равноденствия длительность дневного и ночного времени суток уравнивается. А уже с 24 сентября день начнет стремительно сокращаться, а ночи станут длиннее. Это время перехода мира на новый энергетический уровень. С научной точки зрения, это момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. В первом начинается астрономическая осень, а во втором – весна.

Международный день жестовых языков

День жестовых языков pixabay

Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года с целью обратить внимание общества на значение жестовых языков в жизни миллионов глухих и слабослышащих людей по всему миру. Инициатором резолюции выступила Всемирная федерация глухих (WFD), которая утверждает, что в мире проживает свыше 70 миллионов таких людей. Всего в мире существует около 300 жестовых языков, а также международный язык жестов.

Петр и Павел Рябинники

Святые Петр и Павел Никейские ksovd.org

В этот день православные почитают память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. В 9 веке, при царе Льве Исаверянине, святой Петр защищал православную веру от иконоборцев, за что пострадал. Известны четыре письма святого Федора Студита к святителю. О жизни Павла, проповедовавшего православие в Никее, никаких сведений не сохранилось.

Название дня памяти в народе прижилось благодаря рябине, которая к этой дате после осенних заморозков становилась сладкой. Ягодам приписывали чудодейственные и целебные свойства.

Приметы 23 сентября

Теплая и сухая погода – к поздней и мягкой зиме.

Птицы летят на юг – к ранней и холодной зиме.

Березовые и рябиновые листья пожелтели – к скорым холодам.

Много рябины – к частым дождям осенью и холодной зиме.

Много желудей – к снежному Рождеству.

Гроза – к теплой осени.

Что нельзя делать

В этот и ближайшие три дня не стоит начинать новые дела. Лучше уделить внимание своему здоровью и настроению. Запрещено ругаться.

Кто родился 23 сентября

Валерий и Владимир Сидоренко (43 года)

Валерий и Владимир Сидоренко Instagram @sidorenkoboxclub

Братья-боксеры из Украины. Валерий Сидоренко – трехкратный чемпион мира среди военнослужащих, чемпион Европы среди любителей 2000 года и седьмое место на Олимпиаде, пятикратный чемпион Украины в первой наилегчайшей весовой категории (до 48 кг).

Владимир Сидоренко – украинский боксер-профессионал, выступающий в легчайшей весовой категории. Бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года, Чемпион Европы среди любителей 2000 года и серебряный призер чемпионата мира среди любителей 2001.

Владимир Сидоренко Instagram @sidorenkoboxclub

Хулио Иглесиас (76 лет)

Известный испанский певец, который продал более 300 миллионов пластинок и стал самым коммерчески успешным испаноязычным исполнителем. Самые известные песни: "Crazy", "Amor, Amor, Amor", "Abrazame", "Nathalie", "Nostalgie".

Как сообщал OBOZREVATEL, гороскоп на 23 сентября указывает, что этот день станет насыщенным на приключения для многих знаков Зодиака.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.