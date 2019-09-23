Приметы и праздники 23 сентября: что нельзя делать

23 сентября в Украине и всем мире отмечается несколько международных и религиозных праздников, среди которых стоит отметить День осеннего равноденствия и Международный день жестовых языков.
Православные почитают память святителей Петра и Павла. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.
Праздники 23 сентября
День осеннего равноденствия
23 сентября - День осеннего равноденствия
pixabay
В День осеннего равноденствия длительность дневного и ночного времени суток уравнивается. А уже с 24 сентября день начнет стремительно сокращаться, а ночи станут длиннее. Это время перехода мира на новый энергетический уровень. С научной точки зрения, это момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. В первом начинается астрономическая осень, а во втором – весна.
Международный день жестовых языков
День жестовых языков
pixabay
Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года с целью обратить внимание общества на значение жестовых языков в жизни миллионов глухих и слабослышащих людей по всему миру. Инициатором резолюции выступила Всемирная федерация глухих (WFD), которая утверждает, что в мире проживает свыше 70 миллионов таких людей. Всего в мире существует около 300 жестовых языков, а также международный язык жестов.
Петр и Павел Рябинники
Святые Петр и Павел Никейские
ksovd.org
В этот день православные почитают память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. В 9 веке, при царе Льве Исаверянине, святой Петр защищал православную веру от иконоборцев, за что пострадал. Известны четыре письма святого Федора Студита к святителю. О жизни Павла, проповедовавшего православие в Никее, никаких сведений не сохранилось.
Название дня памяти в народе прижилось благодаря рябине, которая к этой дате после осенних заморозков становилась сладкой. Ягодам приписывали чудодейственные и целебные свойства.
Приметы 23 сентября
Теплая и сухая погода – к поздней и мягкой зиме.
Птицы летят на юг – к ранней и холодной зиме.
Березовые и рябиновые листья пожелтели – к скорым холодам.
Много рябины – к частым дождям осенью и холодной зиме.
Много желудей – к снежному Рождеству.
Гроза – к теплой осени.
Что нельзя делать
В этот и ближайшие три дня не стоит начинать новые дела. Лучше уделить внимание своему здоровью и настроению. Запрещено ругаться.
Кто родился 23 сентября
Валерий и Владимир Сидоренко (43 года)
Валерий и Владимир Сидоренко
Instagram @sidorenkoboxclub
Братья-боксеры из Украины. Валерий Сидоренко – трехкратный чемпион мира среди военнослужащих, чемпион Европы среди любителей 2000 года и седьмое место на Олимпиаде, пятикратный чемпион Украины в первой наилегчайшей весовой категории (до 48 кг).
Владимир Сидоренко – украинский боксер-профессионал, выступающий в легчайшей весовой категории. Бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года, Чемпион Европы среди любителей 2000 года и серебряный призер чемпионата мира среди любителей 2001.
Владимир Сидоренко
Instagram @sidorenkoboxclub
Хулио Иглесиас (76 лет)
Известный испанский певец, который продал более 300 миллионов пластинок и стал самым коммерчески успешным испаноязычным исполнителем. Самые известные песни: "Crazy", "Amor, Amor, Amor", "Abrazame", "Nathalie", "Nostalgie".
Как сообщал OBOZREVATEL, гороскоп на 23 сентября указывает, что этот день станет насыщенным на приключения для многих знаков Зодиака.
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