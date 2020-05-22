Приметы и праздники 23 мая: что нельзя делать в этот день

23 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день черепахи.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Всемирный день черепахи

23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи — животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города. Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми.

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Приметы 23 мая

До рассвета слышны птичьи песни – будет дождь.

К вечеру не исчезают кучевые облака – ожидайте улучшения погоды.

Дождь идет – лето будет ненастным.

Дует ветер во время дождя – ожидайте хорошей погоды.

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Что нельзя делать 23 мая

Лениться.

Пренебрежительно относиться к жилищу.

Переедать.

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