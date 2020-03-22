Приметы и праздники 23 марта: что нельзя делать в этот день

23 марта в Украине и во всем мире отмечают Всемирный метеорологический день.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Всемирный метеорологический день

Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день (World Meteorological Day). В событии принимают участие 193 государства и территории ВМО.

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Приметы 23 марта

Холодный ветер в спину — не выжить зиму.

Синие облака, бегущие по небу, обещают тепло и дождь.

Гроза 23 марта – год будет урожайным.

Мрачный и пасмурный день – в этом году будет хороший урожай льна.

Холодный ветер подул – зима еще долго продержится.

Вешние воды в реку потекли – к хорошему улову плотвы.

Если уже прилетели журавли, значит, весной будет тепло.

Скворцы вернулись – снег скоро сойдет.

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Что нельзя делать 23 марта

23 марта запрещено совершать покупки.

В этот день не стоит также посещать стоматолога и делать операции.

Нельзя посещать питейные заведения, а также дискотеки.

23 марта запрещено устраивать шумные вечеринки и употреблять спиртное.

Плохая примета — трудиться 23 марта на земле и сажать деревья.

Запрещается стелить чистое постельное белье, иначе можно увидеть страшные сны.

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