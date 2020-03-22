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22 марта • обновлено в 22:17
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Приметы и праздники 23 марта: что нельзя делать в этот день

1.2т
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23 марта в Украине и во всем мире отмечают Всемирный метеорологический день.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 23 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Всемирный метеорологический день

Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день (World Meteorological Day). В событии принимают участие 193 государства и территории ВМО.

Приметы и праздники 23 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 23 марта

  • Холодный ветер в спину — не выжить зиму.

  • Синие облака, бегущие по небу, обещают тепло и дождь.

  • Гроза 23 марта – год будет урожайным.

  • Мрачный и пасмурный день – в этом году будет хороший урожай льна.

  • Холодный ветер подул – зима еще долго продержится.

  • Вешние воды в реку потекли – к хорошему улову плотвы.

  • Если уже прилетели журавли, значит, весной будет тепло.

  • Скворцы вернулись – снег скоро сойдет.

Приметы и праздники 23 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 23 марта

  • 23 марта запрещено совершать покупки.

  • В этот день не стоит также посещать стоматолога и делать операции.

  • Нельзя посещать питейные заведения, а также дискотеки.

  • 23 марта запрещено устраивать шумные вечеринки и употреблять спиртное.

  • Плохая примета — трудиться 23 марта на земле и сажать деревья.

  • Запрещается стелить чистое постельное белье, иначе можно увидеть страшные сны.

Приметы и праздники 23 марта: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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