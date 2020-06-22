Приметы и праздники 23 июня: что нельзя делать в этот день

Ева Романова Праздники 20:00, 22.06.2020

23 июня 2020 года православная церковь чествует мученика Тимофея, дату называют Днем знамения Тимофея. В Украине 23 июня также отмечают День государственной службы.

Народные приметы также расскажут, какой будет погода в ближайшее время. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Знамения Тимофея

В этот день православная церковь чтит память священномученика Тимофея, служившего в 4 веке епископом в городе Пруссе (область Вифания). За свою духовную чистоту и праведный образ жизни он получил от Господа дар чудотворения и многих язычников обратил к вере Христовой.

Святой Тимофей
Православные иконы

В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое – но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение.

День государственной службы Украины

День государственной службы Украины отмечается ежегодно 23 июня – в День государственной службы Организации Объединенных Наций. Этот профессиональный праздник установлен в 2003 году указом президента Леонида Кучмы, учитывая роль государственной службы в процессе становления Украины как суверенного, независимого, демократического, социального, правового государства, а также в поддержку решения Генеральной ассамблеи ООН.

День государственной службы
Pixabay

Традиционно 23 июня руководство страны и высшие должностные лица Украины поздравляют государственных служащих с этим профессиональным праздником, а наиболее отличившиеся работники награждаются правительственными наградами, премиями, памятными подарками и благодарностями.

Приметы на 23 июня

  • Если во время грозы белые тучи идут перед синими, то будет град.

  • День погожий, а муравьев почти не видно – жди ненастья.

  • Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

  • Пауков не видно – к перемене погоды.

  • Вороны нахохлились – к непогоде.

  • Если в этот день по полю вереницами бегали мыши – это обещало голодный год.

  • Если вороны стаей летели из-за леса – это значило, что будет болезненный год.

Что нельзя делать 23 июня

  • Грустить и злиться. Это не тот день, который можно потратить на негативные эмоции. Наоборот, надо излучать свет, радость и делиться этим с окружающими людьми.

  • Считается, что в этот день нужно ходить в гости и приглашать близких в гости к себе. Так ты призовешь удачу и благополучие на целый год.

  • Жадничать. В этот день , 23 июня, нужно наоборот делиться и материальными благами, и положительными эмоциями.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июне.

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