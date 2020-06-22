МоваЯзык

Топ-темы:

Приметы и праздники 23 июня: что нельзя делать в этот день

Ева Романова
Ева Романова
Праздники
1,5 т.
Какой праздник 23 июня

Какой праздник 23 июня

23 июня 2020 года православная церковь чествует мученика Тимофея, дату называют Днем знамения Тимофея. В Украине 23 июня также отмечают День государственной службы.

Народные приметы также расскажут, какой будет погода в ближайшее время. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Знамения Тимофея

В этот день православная церковь чтит память священномученика Тимофея, служившего в 4 веке епископом в городе Пруссе (область Вифания). За свою духовную чистоту и праведный образ жизни он получил от Господа дар чудотворения и многих язычников обратил к вере Христовой.

Святой Тимофей

Святой Тимофей Православные иконы

В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое – но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение.

День государственной службы Украины

День государственной службы Украины отмечается ежегодно 23 июня – в День государственной службы Организации Объединенных Наций. Этот профессиональный праздник установлен в 2003 году указом президента Леонида Кучмы, учитывая роль государственной службы в процессе становления Украины как суверенного, независимого, демократического, социального, правового государства, а также в поддержку решения Генеральной ассамблеи ООН.

День государственной службы

День государственной службы Pixabay

Традиционно 23 июня руководство страны и высшие должностные лица Украины поздравляют государственных служащих с этим профессиональным праздником, а наиболее отличившиеся работники награждаются правительственными наградами, премиями, памятными подарками и благодарностями.

Приметы на 23 июня

  • Если во время грозы белые тучи идут перед синими, то будет град.

  • День погожий, а муравьев почти не видно – жди ненастья.

  • Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

  • Пауков не видно – к перемене погоды.

  • Вороны нахохлились – к непогоде.

  • Если в этот день по полю вереницами бегали мыши – это обещало голодный год.

  • Если вороны стаей летели из-за леса – это значило, что будет болезненный год.

Что нельзя делать 23 июня

  • Грустить и злиться. Это не тот день, который можно потратить на негативные эмоции. Наоборот, надо излучать свет, радость и делиться этим с окружающими людьми.

  • Считается, что в этот день нужно ходить в гости и приглашать близких в гости к себе. Так ты призовешь удачу и благополучие на целый год.

  • Жадничать. В этот день , 23 июня, нужно наоборот делиться и материальными благами, и положительными эмоциями.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие церковные праздники отмечают в июне.

УкраинаПраздникипраздник
Поделиться в Facebook
  1. /Lady
  2. /Праздники