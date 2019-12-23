Приметы и праздники 23 декабря: что нельзя делать в этот день

23 декабря в Украине и во всем мире отмечают Хануку. Также, в этот день родились Дэйв Мюррей и Карла Бруни.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Ханука

Ханука — это еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Этот праздник начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней.

Приметы 23 декабря

Ясно 23 декабря – скоро будут морозы.

Много снега на Мину – лето будет дождливым.

Звезды мерцают – к снегопаду.

Что нельзя делать 23 декабря

Смотреть в глаза, подавая милостыню;

Находиться в многолюдных местах – к неприятностям.

Родились 23 декабря

1956 — Дэйв Мюррей, английский гитарист, один из старейших участников хэви-метал группы "Iron Maiden".

1967 — Карла Бруни, итало-французская топ-модель, композитор и певица, супруга Николя Саркози.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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