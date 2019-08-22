Приметы и праздники 23 августа: что нельзя делать

23 августа как в Украине, так и во всем мире отмечается несколько праздников и памятных дат. В их числе День Государственного флага Украины, Международный день памяти о работорговле.

Также отмечается День памяти жертв сталинизма и нацизма, День памяти Лаврентия Римского, а в народе – Лаврентьев день. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 23 августа

День Государственного флага Украины

День флага Украины pixabay

Эта дата установлена Указом Президента Украины № 987/2004 от 23 августа 2004 года. До этого День флага отмечался 24 июля. Февральская революция 1917 года послужила толчком к распространению желто-голубой символики в Украине. 22 марта 1918 года Центральный Совет принял Закон о Государственном флаге УНР.

24 августа 1991 года состоялось провозглашение Акта о независимости Украины, и над зданием Верховной Рады поднялся желто-синий флаг. А 18 сентября 1991 года он был утвержден официальным символом страны.

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации

День памяти о работорговле и ее ликвидации pinterest

Эта дата установлена в 1998 году по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году. Всем государствам-членам ООН рекомендовано принимать участие в памятных мероприятиях.

Несмотря на то, что рабство было отменено и осуждено на международном уровне, оно по-прежнему существует в новых формах и затрагивает сегодня миллионы человек во всем мире. По данным ООН, каждый год миллионы людей, в основном женщины и дети, становятся жертвами обмана и насилия, превращаются в "живой товар" и подвергаются эксплуатации.

День памяти жертв сталинизма и нацизма или день подписания Пакта Молотова-Риббентропа

Сталин и Гитлер

Эта дата признана памятной во многих европейских странах. 23 августа 1939 года министры иностранных дел СССР и Германии Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп по указанию Сталина и Гитлера подписали Пакт.

Подписание Пакта Молотова-Риббентропа Радио свобода

Предложение об установлении дня памяти в Европе было выдвинуто в "Пражской декларации о европейской совести и коммунизме", подписанной 3 июня 2008 года Вацлавом Гавелом и многочисленными членами Европейского парламента. В Декларации указывалось на массовые депортации, убийства и акты порабощения, совершенные в контексте актов агрессии со стороны сталинизма и нацизма.

День памяти Лаврентия Римского, или Лаврентьев день

Лаврентий Римский Азбука веры

Православная церковь почитает память Лаврентия Римского – архидиакона римской христианской общины, казненного во время гонений при императоре Валериане. Он был учеником архидиакона Сикста. Ему поручили заботу о бедных и надзор за имуществом церкви.

В народе Лаврентия считали целителем глазных болезней, потому ему молились о прозрении, а также о защите от дурного глаза.

Приметы 23 августа

23 августа - праздник pixabay

Если тепло и идет дождь – к удачной рыбалке.

Нет волн на воде – к теплой осени и мягкой зиме.

Волны на воде – к холодной осени и суровой зиме.

Мелкая рябь на воде – остаток августа и сентябрь будут дождливыми и ветряными.

Много желудей – к урожайному году.

Птицы затихли – к дождю.

Иней с утра – к ранней и холодной зиме.

Листья липы снизу пожелтели – к богатому урожаю озимых.

Что нельзя делать 23 августа

В этот день категорически запрещено купаться в водоемах, чинить обувь или одежду, ссориться и сквернословить.

Кто родился 23 августа

Сергей Жадан Facebook Сергея Жадана

Украинский поэт, прозаик и эссеист, активист. Был признан одним из лучших литераторов из стран бывшего СССР. Особую похвалу и поддержку получил его роман "Ворошиловград".

Алена Апина instagram/neapina

Российская певица, композитор, заслуженная артистка России. Хиты: "Узелки", "Электричка", "Ксюша", "American Boy", "Бухгалтер".

Семен Слепаков instagram/slepakovsemyon

Российский комедийный актер кино и телевидения, сценарист, продюсер, автор-исполнитель песен. Бывший капитан команды КВН "Сборная Пятигорска".

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