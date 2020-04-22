Приметы и праздники 23 апреля: что нельзя делать в этот день

23 апреля в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день книги и авторского права.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Всемирный день книги и авторского права

Дата 23 апреля — символическая для мировой литературы — стала поводом для учреждения Всемирного дня книги и авторского права (World Book and Copyright Day). В этот день в 1616 году ушли из жизни М.Сервантес, У.Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж.Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.

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Приметы 23 апреля

Солнце от восхода и до заката окружено маревом , то лето будет хлебородное.

Молодые паучки появились – теплые деньки скоро настанут.

Если старые пауки 23 апреля сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки.

Если лещина 23 апреля украшена пушистыми сережками, то земля больше промерзать не будет.

Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня, скорее всего, пойдет дождь.

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Что нельзя делать 23 апреля

Нельзя много и тяжело работать.

Нельзя сквернословить и ссориться.

Нельзя употреблять алкоголь.

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