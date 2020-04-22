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22 апреля • обновлено в 20:43
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Приметы и праздники 23 апреля: что нельзя делать в этот день

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23 апреля в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день книги и авторского права.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 23 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Всемирный день книги и авторского права

Дата 23 апреля — символическая для мировой литературы — стала поводом для учреждения Всемирного дня книги и авторского права (World Book and Copyright Day). В этот день в 1616 году ушли из жизни М.Сервантес, У.Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж.Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.

Приметы и праздники 23 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 23 апреля

  • Солнце от восхода и до заката окружено маревом , то лето будет хлебородное.

  • Молодые паучки появились – теплые деньки скоро настанут.

  • Если старые пауки 23 апреля сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки.

  • Если лещина 23 апреля украшена пушистыми сережками, то земля больше промерзать не будет.

  • Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня, скорее всего, пойдет дождь.

Приметы и праздники 23 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 23 апреля

  • Нельзя много и тяжело работать.

  • Нельзя сквернословить и ссориться.

  • Нельзя употреблять алкоголь.

Приметы и праздники 23 апреля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Мария Дидык
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