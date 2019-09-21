Приметы и праздники 22 сентября: что нельзя делать

22 сентября в Украине и всем мире отмечается целый ряд государственных и церковных праздников, среди которых День партизанской славы Украины, День машиностроителя в Украине.

Также отмечаются Всемирный день без автомобиля и День памяти праведных Богоотцов Иоакима и Анны. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 22 сентября

День партизанской славы Украины

День партизанской славы Украины

Праздник был установлен в 2001 году, в честь 60-й годовщины с начала подпольно-партизанского движения в Украине в годы Второй мировой войны. 6200 партизанских отрядов и подпольных групп, которые насчитывали около миллиона людей, наносили ощутимые потери гитлеровским войскам. За мужество и героизм были награждены медалями и орденами 200 тысяч партизан и подпольщиков, 223 из них получили звание Героя Советского Союза.

День машиностроителя в Украине

День машиностроителя в Украине atributika

Ежегодно отмечается в четвертое воскресенье сентября. Дата профессионального праздника установлена 8 сентября 1993 года. В машиностроительном комплексе Украины, который включает более 20 специализированных отраслей, насчитывается свыше 2800 промышленных предприятий и 230 организаций, которые выполняют научные и научно-технические работы. Общее количество работающих — свыше 1 миллиона человек.

Всемирный день без автомобиля

День без автомобиля pixabay

Ежегодно отмечается 22 сентября во многих странах с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения. Традиция проводить День без автомобилей началась в Англии в 1997 году, после чего начала распространяться по Европе. Главный девиз праздника: "Город как пространство для людей, пространство для жизни".

День памяти праведных Богоотцов Иоакима и Анны

Богоотцы Иоаким и Анна pravoslavie

Супруги Иоаким и Анна до глубокой старости не имели детей. Однажды Иоаким пошел молиться в пустыню на 40 дней, чтобы Господь подарил семье ребенка. Также в Иерусалиме поступила Анна, пообещав посвятить долгожданное дитя Всевышнему. Ангел спустился к каждому из супругов и благословил их, сказав, что родится дочь по имени Мария, через которую благословятся все племена мира. Так Иоаким и Анна смогли зачать в старости.

Пресвятая Дева Мария воспитывалась в семье родителей до трех лет, после чего была отведена в Храм, где провела время до совершеннолетия. Анну и Иоакима называют Боотцами, потому что они стали предками Иисуса Христа по плоти.

Приметы 22 сентября

Много паутины – к морозной зиме.

Снег выпал – к плохому урожаю в следующем году.

Лиственница не осыпалась – зимой будет много снега, но он будет быстро таять.

Много шелухи на луке – к холодной зиме.

Листья с вишни не опали – к теплой погоде.

Что нельзя делать 22 сентября

В этот день запрещено давать или брать в долг и решать финансовые вопросы, переезжать на новое место и завидовать.

Кто родился 22 сентября

Принцесса Марта Луиза в Норвегии (48 лет)

Принцесса норвежская Марта Луиза instagram/princessmarthalouise

Дочь Норвежского Короля Харальда V и Королевы Норвегии Сони. Старшая сестра Норвежского Кронпринца Хокона. Она занимает четвертое место в линии наследования норвежского престола, после брата и его двоих детей.

Том Фелтон instagram/t22felton

Британский актер и певец, получивший славу благодаря роли Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 21 сентября, отмечалось Рождество Пресвятой Богородицы.

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