Приметы и праздники 22 ноября: что нельзя делать

22 ноября в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых стоит отметить День сыновей и Празднование в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница".
В народе – Матрена Зимняя, день ангела у Константина. Приметы расскажут, какой будет погода, а OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.
Праздники 22 ноября
День сыновей
День сыновей
pixabay
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается День сыновей или День сына – неофициальный праздник. Его история не актуализирована средствами массовой информации. Существуют даже некоторые расхождения в том, когда этот день следует отмечать.
Празднование в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница"
Икона Божией Матери "Скоропослушница"
Википедия
Чудотворная икона Божией матери, именуемая "Скоропослушница", находится в Дохиарском монастыре на Святой Горе Афон. Святой образ был написан в 10 веке, во время жизни настоятеля обители преподобного Неофита. Через эту святую икону "Скоропослушницы" Пресвятая Богородица и в последующие времена совершала многие исцеления: слепым даровала зрение, восставляла расслабленных. Особо отмечались случаи исцеления от падучей и беснования. Многих избавляла Богородица от кораблекрушения, освобождала из плена.
Матрена Зимняя
Матрона Царьградская
Азбука веры
В этот день почитается память преподобной Матроны Царьградской, жившей в 5 веке в Константинополе. Она оставила семью и посвятила жизнь служению Богу, уйдя от мужа в мужской монастырь. На Руси говорили, что "с Матрёны (Матроны) зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор".
Приметы 22 ноября
Иней утром – в следующем году будет хороший урожай овса.
Пошел дождь – будет урожай пшеницы.
Снегопад – непогода затянется еще на месяц.
Иней покрыл деревья – к морозам.
Туман – к оттепели.
Что нельзя делать 22 ноября
В этот день запрещено отдавать старую и не постиранную одежду, а также нельзя ссориться и думать плохо о ком-либо.
Кто родился 22 ноября
Скарлетт Йоханссон (35 лет)
Скарлетт Йоханссон
instagram/scarlett.johansson
Американская актриса кино и телевидения, певица. Наибольшую известность ей принесло сотрудничество с Вуди Алленом и Софией Копполой, а также роль Чёрной вдовы в серии фильмов кинематографической вселенной Marvel.
Савик Шустер (67 лет)
Журналист и телеведущий, известный по работе в российских и украинских СМИ. Заслуженный журналист Украины.
Савик Шустер
фото: echo-ua.media
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нельзя делать в День иконы Божией Матери "Скоропослушница".
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