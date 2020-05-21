Приметы и праздники 22 мая: что нельзя делать в этот день
22 мая 2020 года православные христиане почитают память святого Николая Чудотворца.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
День памяти Николая Чудотворца
Этот день является одним из наиболее почитаемых христианской церковью праздников. Торжество приурочено ко дню переноса мощей святого Николая Чудотворца в город Бари, находящийся в Италии. В православии Николай Чудотворец считается покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов, торговцев. Кроме того, Святитель является и защитником людей, которые незаслуженно понесли наказание.
Народные приметы на 22 мая
Если не успеете посадить до Николая картофель – урожая не ждите.
Если на следующий день начнется дождь – лето может быть ненастным.
Если льет дождь – урожай будет богатым.
Если квакают жабы – хорошо уродит овес.
Если цветет ольха – можно сеять гречку.
Что нельзя делать 22 мая
В этот день нельзя никому отказывать, кто просит у вас помощи. По поверью, если вы откажетесь помочь, то 7 лет будете терпеть нищету.
Также нельзя грустить, предаваться воспоминаниям о прошлых негативных событиях, лениться.
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