Приметы и праздники 22 мая: что нельзя делать в этот день

Кристина Долматова Праздники 00:39, 22.05.2020 Обновлено: 00:43, 22.05.2020

22 мая 2020 года православные христиане почитают память святого Николая Чудотворца.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

День памяти Николая Чудотворца

Икона Николая Чудотворца
Фото: 24smi.org

Этот день является одним из наиболее почитаемых христианской церковью праздников. Торжество приурочено ко дню переноса мощей святого Николая Чудотворца в город Бари, находящийся в Италии. В православии Николай Чудотворец считается покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов, торговцев. Кроме того, Святитель является и защитником людей, которые незаслуженно понесли наказание.

Народные приметы на 22 мая

Фото: sq.com.ua

  • Если не успеете посадить до Николая картофель – урожая не ждите.

  • Если на следующий день начнется дождь – лето может быть ненастным.

  • Если льет дождь – урожай будет богатым.

  • Если квакают жабы – хорошо уродит овес.

  • Если цветет ольха – можно сеять гречку.

Что нельзя делать 22 мая

Фото: story-house.ru

  • В этот день нельзя никому отказывать, кто просит у вас помощи. По поверью, если вы откажетесь помочь, то 7 лет будете терпеть нищету.

  • Также нельзя грустить, предаваться воспоминаниям о прошлых негативных событиях, лениться.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Комментировать
Lady Праздники

Смотрите также

Вызывает рак, выпадают зубы: подростков в Украине захлестнуло смертельно опасное увлечение

Зеленские поздравили украинцев с Днем вышиванки ярким фото

Лише 3,5 млн українців дивилися прес-конференцію Зеленського

Вантажі на авіакріслах. Карантинний експеримент від МАУ

США выходят из Договора по открытому небу: в РФ ответили на ультиматум