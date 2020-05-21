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22 мая • обновлено в 00:45
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Приметы и праздники 22 мая: что нельзя делать в этот день

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22 мая 2020 года православные христиане почитают память святого Николая Чудотворца.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

День памяти Николая Чудотворца

Икона Николая Чудотворца

Икона Николая Чудотворца

Фото: 24smi.org

Этот день является одним из наиболее почитаемых христианской церковью праздников. Торжество приурочено ко дню переноса мощей святого Николая Чудотворца в город Бари, находящийся в Италии. В православии Николай Чудотворец считается покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов, торговцев. Кроме того, Святитель является и защитником людей, которые незаслуженно понесли наказание.

Народные приметы на 22 мая

Приметы и праздники 22 мая: что нельзя делать в этот день

Фото: sq.com.ua

  • Если не успеете посадить до Николая картофель – урожая не ждите.

  • Если на следующий день начнется дождь – лето может быть ненастным.

  • Если льет дождь – урожай будет богатым.

  • Если квакают жабы – хорошо уродит овес.

  • Если цветет ольха – можно сеять гречку.

Что нельзя делать 22 мая

Приметы и праздники 22 мая: что нельзя делать в этот день

Фото: story-house.ru

  • В этот день нельзя никому отказывать, кто просит у вас помощи. По поверью, если вы откажетесь помочь, то 7 лет будете терпеть нищету.

  • Также нельзя грустить, предаваться воспоминаниям о прошлых негативных событиях, лениться.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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Автор
Кристина Долматова
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