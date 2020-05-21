Приметы и праздники 22 мая: что нельзя делать в этот день

22 мая 2020 года православные христиане почитают память святого Николая Чудотворца.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

День памяти Николая Чудотворца

Икона Николая Чудотворца Фото: 24smi.org

Этот день является одним из наиболее почитаемых христианской церковью праздников. Торжество приурочено ко дню переноса мощей святого Николая Чудотворца в город Бари, находящийся в Италии. В православии Николай Чудотворец считается покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов, торговцев. Кроме того, Святитель является и защитником людей, которые незаслуженно понесли наказание.

Народные приметы на 22 мая

Фото: sq.com.ua

Если не успеете посадить до Николая картофель – урожая не ждите.

Если на следующий день начнется дождь – лето может быть ненастным.

Если льет дождь – урожай будет богатым.

Если квакают жабы – хорошо уродит овес.

Если цветет ольха – можно сеять гречку.

Что нельзя делать 22 мая

Фото: story-house.ru

В этот день нельзя никому отказывать, кто просит у вас помощи. По поверью, если вы откажетесь помочь, то 7 лет будете терпеть нищету.

Также нельзя грустить, предаваться воспоминаниям о прошлых негативных событиях, лениться.

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