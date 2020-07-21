Приметы и праздники 22 июля: что нельзя делать в этот день

22 июля 2020 года по православному календарю чтят память святых Панкратия и Кирилла. В народе этот праздники называют Ягодником.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 22 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Ягодник на Панкратия и Кирилла

22 июля (9 июля по старому стилю) православная церковь чтит память священномучеников Панкратия и Кирилла.

Святые Кирилл и Панкратий tvsamara.ru

По преданию Панкратий был родом из Антиохии и жил во времена земной жизни Иисуса Христа. Его отец уверовал и сблизился с учениками Христа. Особенно близко он общался с апостолом Петром. Впоследствии всю семью крестили в Антиохии.

После смерти родителей Панкратий, оставив мирское, отправился в Понтийские горы и вел там отшельническую жизнь. Много лет он провел в пещере в молитвах и глубоком духовном размышлении. Там же он встретил святого апостола Петра, который забрал его с собой в Антиохию, а затем в Киликию и вместе с апостолом Павлом его рукоположили в епископы Тавромении на Сицилии.

Другой священномученик, почитаемый в этот день – святой Кирилл – жил в III веке во времена правления императора Диоклетиана и его соправителя Максимилиана. Это было время жестоких гонений и преследований христиан.

Ягодник: что нельзя делать 22 июля Рixabay

За свою веру святой Кирилл предстал перед судом язычников. Они требовали, чтобы он отрекся от Христа и поклонился их идолам. Но он был непоколебим, за что был брошен в темницу и подвергнут пыткам. По легенде святого даже пытались сжечь, но пламя не причинило ему вреда, увидев это многие из тех, кто пытал его, обратились в христианство. И даже сам император был удивлен и велел освободить Кирилла.

В этот день, 22 июля принято поминать святых, отдавших жизнь, но не отрекшихся от веры.

В народном календаре день священномучеников Панкратия и Кирилла зовется попросту Ягодником – в первую очередь благодаря чернике, которая поспевает в лесах к этому времени. Из нее варили варенье или готовили пироги. Люди верили в ее целебные свойства, поэтому ради сбора этой ягоды могли даже не пойти на сенокос.

Приметы на 22 июля

Если звезды светят долго и ярко – ожидайте грозы, а если луна кажется потемневшей, непогода задержится до конца лета.

На траве роса – не миновать ливня.

Уродилось много черники – зима будет очень морозной.

Встретишь радугу в небе – к теплой и жаркой погоде.

Что нельзя делать 22 июля

Ни в коем случае нельзя конфликтовать.

Нельзя отказывать в помощи, тем более, если речь идет о родных и близких людях.

Категорически запрещено ругаться с родителями. Даже если они абсолютно неправы, лучше сгладить конфликт и не вступать в перепалки.

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