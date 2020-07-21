Приметы и праздники 22 июля: что нельзя делать в этот день
22 июля: что отмечают в Украине и мире. Рixabay
22 июля 2020 года по православному календарю чтят память святых Панкратия и Кирилла. В народе этот праздники называют Ягодником.
OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 22 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.
Ягодник на Панкратия и Кирилла
22 июля (9 июля по старому стилю) православная церковь чтит память священномучеников Панкратия и Кирилла.
Святые Кирилл и Панкратий tvsamara.ru
По преданию Панкратий был родом из Антиохии и жил во времена земной жизни Иисуса Христа. Его отец уверовал и сблизился с учениками Христа. Особенно близко он общался с апостолом Петром. Впоследствии всю семью крестили в Антиохии.
После смерти родителей Панкратий, оставив мирское, отправился в Понтийские горы и вел там отшельническую жизнь. Много лет он провел в пещере в молитвах и глубоком духовном размышлении. Там же он встретил святого апостола Петра, который забрал его с собой в Антиохию, а затем в Киликию и вместе с апостолом Павлом его рукоположили в епископы Тавромении на Сицилии.
Другой священномученик, почитаемый в этот день – святой Кирилл – жил в III веке во времена правления императора Диоклетиана и его соправителя Максимилиана. Это было время жестоких гонений и преследований христиан.
Ягодник: что нельзя делать 22 июля Рixabay
За свою веру святой Кирилл предстал перед судом язычников. Они требовали, чтобы он отрекся от Христа и поклонился их идолам. Но он был непоколебим, за что был брошен в темницу и подвергнут пыткам. По легенде святого даже пытались сжечь, но пламя не причинило ему вреда, увидев это многие из тех, кто пытал его, обратились в христианство. И даже сам император был удивлен и велел освободить Кирилла.
В этот день, 22 июля принято поминать святых, отдавших жизнь, но не отрекшихся от веры.
В народном календаре день священномучеников Панкратия и Кирилла зовется попросту Ягодником – в первую очередь благодаря чернике, которая поспевает в лесах к этому времени. Из нее варили варенье или готовили пироги. Люди верили в ее целебные свойства, поэтому ради сбора этой ягоды могли даже не пойти на сенокос.
Приметы на 22 июля
Если звезды светят долго и ярко – ожидайте грозы, а если луна кажется потемневшей, непогода задержится до конца лета.
На траве роса – не миновать ливня.
Уродилось много черники – зима будет очень морозной.
Встретишь радугу в небе – к теплой и жаркой погоде.
Что нельзя делать 22 июля
Ни в коем случае нельзя конфликтовать.
Нельзя отказывать в помощи, тем более, если речь идет о родных и близких людях.
Категорически запрещено ругаться с родителями. Даже если они абсолютно неправы, лучше сгладить конфликт и не вступать в перепалки.
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