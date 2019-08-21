Приметы и праздники 22 августа: что нельзя делать

22 августа в Украине и во всем мире отмечается несколько праздников и памятных дат. Среди них: Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.

Православные почитают память апостола Матфия, а в народе – Матфей Змеесос. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 22 августа

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений

Международный день памяти жертв насилия на основе религии или убеждений un.org

Эта дата установлена в мае 2019 года Генеральной Ассамблеей ООН. Теперь праздник будет ежегодно отмечаться 22 августа. Новая дата в календаре призывает все государственные и неправительственные организации, представителей всех религиозных конфессий вспомнить о пострадавших и погибших людях, ставших жертвами актов насилия на основе религии и убеждений.

В своей резолюции ООН осуждает любое проявление насилия, как в отношении человека, так и в отношении его собственности, жилища, культурных ценностей, храмов, школ и так далее.

День памяти апостола Матфия

Апостол Матфий Википедия

Матфий – один из учеников Иисуса Христа, занял место среди двенадцати апостолов. Он родился в Вифлееме, происходил из колена Иудина. С детских лет под руководством Симеона Богоприимца изучал Закон Божий. Был одним из семидесяти учеников Иисуса. Вместе с остальными апостолами присутствовал при сошествии Святого Духа, проповедовал в Иудее и Иерусалиме, обладал даром чудотворения, исцелял больных, очищал прокаженных, воскрешал умерших.

День Матфея Змеесоса

Матфей Змеесос - корова pixabay

На Руси с этим днем связывали жуткое поверье: якобы к коровьему вымени прицепляются змеи и высасывают молоко. Поэтому скотину старались не выпускать на пастбище, а также с особой тщательностью блюли все связанные с ней обычаи. Хозяйки старались доить корову в одиночестве, а подойник никогда не ставили ни на стул, ни на кадку.

Приметы 22 августа

Ранний иней – к хорошему урожаю.

Сурки свистят громко – первая половина осени будет теплой.

Ночь ясная, а росы не видно – к дождю.

Дождь – к ненастью до конца лета.

На небе отчетливо виден молодой месяц – до конца августа будет жарко.

Непогода – к неурожайному году.

Сильный ветер – к снежной и холодной зиме.

Овес поспел – к хорошему урожаю орехов.

Спокойная и тихая погода – к теплой осени.

Что нельзя делать 22 августа

В этот день строго запрещено носить металлические украшения, пить травяные настойки, потирать руку об руку и смотреть на Луну.

Кто родился 22 августа

Ольга Сумская instagram /olgasumska

Советская и украинская актриса и телеведущая, Заслуженная артистка Украины, Народная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Артем Дзюба instagram /artem.dzyuba

Российский футболист, нападающий петербургского "Зенита" и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гороскоп на 22 августа по картам Таро говорит о том, что многие знаки Зодиака смогут осуществить то, что давно планировали.

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