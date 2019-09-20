Приметы и праздники 21 сентября: что нельзя делать

21 сентября в Украине и всем мире отмечается целый ряд государственных и церковных праздников. Среди них особо стоит отметить Рождество Пресвятой Богородицы и День фармацевта в Украине.

Также празднуются международный день мира, День изобретателя и рационализатора Украины и Всемирный день донора костного мозга. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы kyiv-pravosl.info

Важный церковный праздник, который относится к числу двунадесятых, была установлен в 4 веке. Согласно преданию, Дева Мария родилась в семье, которая долгое время не могла иметь детей и просила об этом Бога. Взамен родители дали обет посвятить ребенка Господу, потому отдали Марию в Иерусалимский храм.

Этот день также называется Вторая Пречистая, знаменуя начало нового церковного года. На Рождество Пресвятой Богородицы принято ходить в церковь и молиться.

День фармацевта в Украине

День фармацевта empregopelomundo

Профессиональный государственный праздник Украины был установлен указом президента в 1999 году. Отмечается ежегодно в третью субботу сентября. На фармацевтическом рынке страны существует около 10 тысяч аптек, свыше 5 тысяч аптечных пунктов, 6 тысяч – киосков и других учреждений. А в отрасли работают более 350 тысяч фармацевтов.

Международный день мира

День мира (иллюстрация) pixabay

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила праздник на 21 сентября в 2001 году, как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Организация предлагает в этот день проводить образовательные и общественные акции. Каждый год День мира посвящен определенной теме. В 2019 году – это Борьба с изменением климата ради мира.

День изобретателя и рационализатора Украины

День изобрететаля (иллюстрация) Amazon

Праздник установлен в соответствии с Указом президента от 1994 года и отмечается каждую третью субботу сентября. Изобретательскую и рационализаторскую деятельность регулирует Украинский институт промышленной собственности — Укрпатент (UkrPat).

Всемирный день донора костного мозга

Праздник отмечается каждую третью субботу сентября с 2015 года. Изначально он был введен в четырех европейских странах, где набирала активность деятельность Всемирной Ассоциации доноров костного мозга. Однако акция по проведению праздника получила международный охват: на сегодняшний день отмечают более 50 стран. В этот день проходят просветительские мероприятия, лекции и семинары, донорские акции.

Приметы 21 сентября

Какая погода стоит – такой и осень будет.

Утром туман – к дождям.

Закат или рассвет алый – к ветряной и дождливой погоде.

Иней на траве утром – к непогоде.

Паутина на деревьях – к теплу.

Перелетные птицы низко летят – к похолоданию.

Что нельзя делать 21 сентября

В этот день строго запрещено: ссориться, отказывать в помощи, ходить босиком по траве, выполнять тяжелую работу и уборку, шить, брать в руки ножницы, стричься, резать хлеб и сметать крошки со стола на пол.

Кто родился 21 сентября

Синдзо Абэ kremlin

Японский государственный и политический деятель, 57-й премьер-министр Японии в 2006—2007 годах, действующий на втором сроке премьер-министр с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.

Стивен Кинг instagram/stephenking

Американский писатель, работающий в жанрах – ужасы, триллер, фантастика, фэнтези, мистика, драма. Его называют "Королем ужасов". Самые известные книги: "Мертвая зона", "Кладбище домашних животных", "Зеленая миля", "Оно", "Темная башня", "Сияние", "Мистер мерседес" и многие другие. Существует много экранизаций его произведений.

Люк Уилсон (48 лет)

Люк Уилсон Мaxim

Известный американский актер. Фильмы: "Поезд на Юму", "Добро пожаловать в Zомбилэнд", "Познать неизведанное", "Блондинка в законе", "Моя супер-бывшая" и другие.

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