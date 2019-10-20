Приметы и праздники 21 октября: что нельзя делать

21 октября православные почитают память Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской, а иудеи завершают череду осенних праздников – Шмини Ацерет и Симхат Тора.

День ангела в этот день отмечают Елизавета, Надежда и Таиса. Приметы расскажут, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что это за дата.

Праздники 21 октября

Трифон и Пелагея

Трифон и Пелагея

В этот день почитают память двух святых – Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской. Трифон родился в 16 веке в селении Малые Немнюшки в Архангельской губернии. С детства чувствовал потребность в иноческой жизни, тайно покинул родительский дом и принял постриг в Пыскорском монастыре. Там он столь усердно трудился, заболел и чуть не умер. Когда преподобный был уже близок к смерти, к нему явился святитель Николай в сопровождении ангела, исцелившие святого и наградившие его даром чудотворения.

Пелагия Антиохийская жила в 3 веке. До принятия христианства вела распутный образ жизни, была танцовщицей и блудницей. Однажды в Антиохии проходил собор, на который съехались епископы со всей Сирии. Один из них, епископ Нонн, увидел Пелагию и, пораженный ее бесстыдством, всю ночь молился о спасении ее души. На следующее утро неведомая сила привела Пелагию в храм. Богослужение и проповедь так поразили девушку, что она пришла в ужас от того, насколько грешной была ее жизнь. Пелагия раздала все свое имущество нищим и под видом юноши приняла монашеский постриг.

Шмини Ацерет и Симхат Тора

Шмини Ацерет и Симхат Тора stl

В Торе сказано, что на восьмой день от начала праздника Суккот будет еще один отдельный, самостоятельный праздник. В день праздника в синагогах завершается и вновь начинается годичный цикл чтения. Из ковчега вынимают свитки и семь раз проходят с ними вокруг возвышения в центре священного места. Шествие сопровождается радостными песнями и плясками, которые продолжаются до глубокой ночи.

Приметы 21 октября

Праздники - 21 октября pixabay / Виктория Бородинова

Если звезды ярко сияют – к хорошей погоде.

Если с березы не опали все листья – снег выпадет поздно.

Если луна в кругах – к засушливому лету.

Облака низко плывут – к морозу.

Лес посерел – к морозу.

Возле солнца туманный круг появился – к ясной и сухой погоде.

Что нельзя делать 21 октября

В этот день запрещено болтать по пустякам, бездельничать и рассказывать кому-то о плохих снах до заката.

Кто родился 21 октября

Альфред Нобель

Альфред Нобель Википедия

Годи жизни: 21 октября 1833 – 10 декабря 1896. Шведский химик, инженер, изобретатель, предприниматель и филантроп, изобретатель динамита, владел компанией Бофорс, которую переориентировал от металлургии к химическому и пушечному производствам.

Ким Кардашьян instagram/kimkardashian

Полное имя Кимберли Ноэль Кардашян Уэст — американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель, участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звёздами " и "Семейство Кардашян".

Как сообщал OBOZREVATEL, скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников – Хэллоуин. Узнать историю и традиции можно в нашем материале. Тем временем, в Великобритании забили тревогу из-за праздника.

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