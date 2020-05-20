Приметы и праздники 21 мая: что нельзя делать в этот день

Мария Дидык Праздники 21:00, 20.05.2020 Обновлено: 21:09, 20.05.2020

21 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, День вышиванки и Вознесение Господне у западных христиан.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

21 мая 2003 года впервые отмечался Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. В 2001 году ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о культурном разнообразии, а в декабре 2002 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 57/249 провозгласила 21 мая Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.

День вышиванки

Каждый третий четверг мая в Украине отмечается День вышиванки – праздник, призванный сохранять национальные традиции и культуру через популяризацию одного из наиболее известных символов украинского национального костюма – вышиванки.

Вознесение Господне у западных христиан

Вознесение, завершающее спасение Христа после смерти и возрождения, — это переходящий праздник в память вознесения Иисуса Христа на небеса, совершившегося, по преданию, на Масличной горе близ Вифании. Дата его передвигается в пределах мая — начала июня и приходится на сороковой день после Пасхи.

Приметы на 21 мая

  • Небо вечером окрашивается в красный цвет – погода в ближайшие дни будет хорошей

  • Небо красное утром – будет дождь

  • Облака в одну кучу сбиваются – ждите непогоды.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

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