Приметы и праздники 21 мая: что нельзя делать в этот день
21 мая 2020 года в Украине и во всем мире отмечают Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, День вышиванки и Вознесение Господне у западных христиан.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
21 мая 2003 года впервые отмечался Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. В 2001 году ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о культурном разнообразии, а в декабре 2002 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 57/249 провозгласила 21 мая Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития.
День вышиванки
Каждый третий четверг мая в Украине отмечается День вышиванки – праздник, призванный сохранять национальные традиции и культуру через популяризацию одного из наиболее известных символов украинского национального костюма – вышиванки.
Вознесение Господне у западных христиан
Вознесение, завершающее спасение Христа после смерти и возрождения, — это переходящий праздник в память вознесения Иисуса Христа на небеса, совершившегося, по преданию, на Масличной горе близ Вифании. Дата его передвигается в пределах мая — начала июня и приходится на сороковой день после Пасхи.
Приметы на 21 мая
Небо вечером окрашивается в красный цвет – погода в ближайшие дни будет хорошей
Небо красное утром – будет дождь
Облака в одну кучу сбиваются – ждите непогоды.
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