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Приметы и праздники 21 мая 2019: что нельзя делать в этот день

11.7тЧитать материал на украинском

21 мая 2019 года в мире отмечают несколько праздников и памятных дат. Так, православные христиане сегодня празднуют День памяти Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей.

Кроме того, 21 мая родились американская актриса Лиза Эдельштейн и украинский журналист Георгий Гонгадзе. Приметы в этот день могут предсказать, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает узнать, что значит этот день для истории.

Приметы и праздники 21 мая 2019: что нельзя делать в этот день
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День памяти Иоанна Богослова

21 мая Православная Церковь отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Апостол Иоанн Богослов — возлюбленный ученик Иисуса Христа и автор "Откровения Иоанна Богослова". Житие Иоанна Богослова вполне естественным образом сделало его патроном всех, кто имеет отношение к книгам и книгоиздательству.

Приметы и праздники 21 мая 2019: что нельзя делать в этот день

Приметы 21 мая

  • Дождливый день - к урожаю грибов.

  • Черемуха зацвела - пора сеять пшеницу.

  • Черемуха обильно цветет - к дождливому лету.

  • Луна в дымке - к ухудшению погоды.

  • Вечернее небо в красный цвет окрашено - к хорошей погоде. Если утром небо красное, будет дождь.

  • Тучи в одну кучу собрались - к ненастью.

  • Облака вверх плывут - к ясному дню.

  • Увидеть радугу утром - к дождю, вечером - к погожему дню. Увидеть три радуги - к ветру.

Приметы и праздники 21 мая 2019: что нельзя делать в этот день

Родились 21 мая

1966 — Лиза Эдельштейн, американская актриса ("Доктор Хаус").

Приметы и праздники 21 мая 2019: что нельзя делать в этот день

1969 — Георгий Гонгадзе (погиб в 2000), украинский журналист грузинского происхождения, основатель и первый главный редактор интернет-издания "Украинская правда", Герой Украины.

Приметы и праздники 21 мая 2019: что нельзя делать в этот день

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько отдыхать украинцы в 2019 году.

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