Приметы и праздники 21 июля: что нельзя делать в этот день

21 июля 2020 года по православному календарю чтят память святого Прокопия Кесарийского, в народе праздник называется Прокопий Жнец.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 21 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Прокопий Жнец

Народный праздник Прокопий Жнец отмечается 21 июля (по старому стилю – 8 июля). В церковном календаре это день памяти святого великомученика Прокопия. Другие названия праздника: "Прокопий", "Прокопьев день", "Жнец", "Казанская летняя", "Зажинки".

Прокопий Жнец: что это за праздник (фото – freepik.com)

На Руси Прокопий был известен под именем Жнеца, или Жатвенника, поскольку с его именин начинали жать рожь. Приступая к работе, крестьяне обычно служили молебен в честь святого. После этого накрывали столы, устраивали угощения. Продолжали на Прокопия и заготавливать корма для скота. "На острую косу –много сенокосу", – приговаривали крестьяне, выходя в луга.

Приметы на 21 июля

Если в лесах поспела черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.

Какая погода на Прокопия, такая будет и 2 августа на Ильин день.

Если в этот день новолуние, то по погоде можно определить, каким будет август.

Если колосок на Прокопия заткнуть за пояс, то до конца лета спина болеть не будет.

Пчелы злее стали – скоро начнется жара.

Что нельзя делать 21 июля

Не рекомендуется 21 июля начинать новые дела, успеха в них не будет.

Не стоит обижаться на кого-либо, высказывать свои претензии и ссориться.

21 июля нельзя лениться.

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