Приметы и праздники 21 февраля: что нельзя делать в этот день

21 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Международный день родного языка и Всемирный день экскурсовода.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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Международный день родного языка

Международный день родного языка (International Mother Language Day), провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

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Всемирный день экскурсовода

1 февраля многие города мира — особенно те из них, которые являются центрами туризма, — отмечают Всемирный день экскурсовода (International Tourist Guide Day). Он был учреждён Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (гидов) — World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) — с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов.

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Народные приметы на 21 февраля

Если ночью прогремело, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом.

Собака ложится на снег – скоро потеплеет, валяется в снегу – завтра будет метель.

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Что нельзя делать 21 февраля

Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.

В этот день нельзя смотреть очень долго в зеркало к западу, ведь можно привлечь в свою жизнь беду.

Пожилым людям не стоит заглядывать в зеркало и после захода солнца, потому что можно навлечь скорую смерть.

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