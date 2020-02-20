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20 февраля • обновлено в 20:28
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Приметы и праздники 21 февраля: что нельзя делать в этот день

1.2т
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21 февраля в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, а именно: Международный день родного языка и Всемирный день экскурсовода.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 21 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Новости
Праздники и памятные даты февраля: что отмечается

Международный день родного языка

Международный день родного языка (International Mother Language Day), провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.

Приметы и праздники 21 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Всемирный день экскурсовода

1 февраля многие города мира — особенно те из них, которые являются центрами туризма, — отмечают Всемирный день экскурсовода (International Tourist Guide Day). Он был учреждён Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (гидов) — World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) — с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов.

Приметы и праздники 21 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Народные приметы на 21 февраля

  • Если ночью прогремело, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом.

  • Собака ложится на снег – скоро потеплеет, валяется в снегу – завтра будет метель.

Приметы и праздники 21 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 21 февраля

  • Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.

  • В этот день нельзя смотреть очень долго в зеркало к западу, ведь можно привлечь в свою жизнь беду.

  • Пожилым людям не стоит заглядывать в зеркало и после захода солнца, потому что можно навлечь скорую смерть.

Приметы и праздники 21 февраля: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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