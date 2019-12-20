Приметы и праздники 21 декабря: что нельзя делать в этот день

21 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День святого Томаса в Нидерландах и языческий праздник Йоль.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

pexels.com

Йоль

Несомненно, из всех празднеств наших предков Йоль — самый главный, самый священный и самый могущественный зимний праздник. В эти ночи все миры сходятся в Мидгарде: боги и богини нисходят на землю, тролли и эльфы беседуют с людьми, мертвые выходят из Нижних Миров.

pexels.com

День святого Томаса в Нидерландах

День святого Томаса отмечается в Голландии 21 декабря — в самый короткий и самый темный день в году. Этот день является последним днем занятий в школе перед Рождественскими каникулами.

pexels.com

Приметы 21 декабря

Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.

Синицы ищут укрытие – жди метели.

Вьюга началась – летом будет много осадков.

Снегопад предвещает дождливое лето.

Синицы с самого утра чирикают – примета к тому, что ночью мороз ударит.

Если же 21 декабря птицы под крышей прячутся – будет метель.

pexels.com

Что нельзя делать 21 декабря

Нельзя встречать этот день в грязном доме.

Нельзя жадничать.

pexels.com

Родились 21 декабря

1977 - Эммануэль Макрон, французский политик, 25-й президент Франции (с 2017).

wikipedia.org

1977 - Анфиса Чехова, российская телеведущая.

wikipedia.org

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.