Приметы и праздники 21 декабря: что нельзя делать в этот день

21 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День святого Томаса в Нидерландах и языческий праздник Йоль.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.
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Йоль
Несомненно, из всех празднеств наших предков Йоль — самый главный, самый священный и самый могущественный зимний праздник. В эти ночи все миры сходятся в Мидгарде: боги и богини нисходят на землю, тролли и эльфы беседуют с людьми, мертвые выходят из Нижних Миров.
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День святого Томаса в Нидерландах
День святого Томаса отмечается в Голландии 21 декабря — в самый короткий и самый темный день в году. Этот день является последним днем занятий в школе перед Рождественскими каникулами.
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Приметы 21 декабря
Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.
Синицы ищут укрытие – жди метели.
Вьюга началась – летом будет много осадков.
Снегопад предвещает дождливое лето.
Синицы с самого утра чирикают – примета к тому, что ночью мороз ударит.
Если же 21 декабря птицы под крышей прячутся – будет метель.
pexels.com
Что нельзя делать 21 декабря
Нельзя встречать этот день в грязном доме.
Нельзя жадничать.
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Родились 21 декабря
1977 - Эммануэль Макрон, французский политик, 25-й президент Франции (с 2017).
wikipedia.org
1977 - Анфиса Чехова, российская телеведущая.
wikipedia.org
Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.
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