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20 декабря • обновлено в 21:05
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Приметы и праздники 21 декабря: что нельзя делать в этот день

1.2т
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21 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День святого Томаса в Нидерландах и языческий праздник Йоль.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 21 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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Йоль

Несомненно, из всех празднеств наших предков Йоль — самый главный, самый священный и самый могущественный зимний праздник. В эти ночи все миры сходятся в Мидгарде: боги и богини нисходят на землю, тролли и эльфы беседуют с людьми, мертвые выходят из Нижних Миров.

Приметы и праздники 21 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

День святого Томаса в Нидерландах

День святого Томаса отмечается в Голландии 21 декабря — в самый короткий и самый темный день в году. Этот день является последним днем занятий в школе перед Рождественскими каникулами.

Приметы и праздники 21 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Приметы 21 декабря

  • Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.

  • Синицы ищут укрытие – жди метели.

  • Вьюга началась – летом будет много осадков.

  • Снегопад предвещает дождливое лето.

  • Синицы с самого утра чирикают – примета к тому, что ночью мороз ударит.

  • Если же 21 декабря птицы под крышей прячутся – будет метель.

Приметы и праздники 21 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 21 декабря

  • Нельзя встречать этот день в грязном доме.

  • Нельзя жадничать.

Приметы и праздники 21 декабря: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Родились 21 декабря

1977 - Эммануэль Макрон, французский политик, 25-й президент Франции (с 2017).

Приметы и праздники 21 декабря: что нельзя делать в этот день

wikipedia.org

1977 - Анфиса Чехова, российская телеведущая.

Приметы и праздники 21 декабря: что нельзя делать в этот день

wikipedia.org

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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Автор
Мария Дидык
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