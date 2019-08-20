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Приметы и праздники 21 августа: что нельзя делать

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21 августа в Украине и во всем мире отмечается несколько праздников и памятных дат. Среди них: Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

Также день памяти святителя Мирона чудотворца, епископа Критского, а в народе – Мирон-ветрогон или день Стрибога. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 21 августа

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

День поминовения жертв терроризма - эмблема

День поминовения жертв терроризма - эмблема

Этот праздник учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Цель – воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, стать импульсом для их поддержания, защиты, полного осуществления прав и основных свобод. В честь этой даты в ООН проводятся фотовыставки о жертвах терроризма, показы документальных фильмов, различные памятные и тематические мероприятия, проходят выступления Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и других персон.

День памяти святителя Мирона чудотворца

Мирон Критский чудотворец

Мирон Критский чудотворец

Икона - Азбука веры

Он славился добротой, всем помогал. Однажды даже помог ворам поднять мешки с зерном на плечи. Своим великодушием так устыдил преступников, что в последующем они стали вести честную жизнь. Критяне упросили Мирона принять сан пресвитера в городе Равкии, а затем избрали его епископом Крита. Святитель получил от Господа дар и во время наводнения реки Тритон остановил течение. Умер в 100 лет.

Мирон-ветрогон или День Стрибога

Мельницы - Мирон-ветрогон

Мельницы - Мирон-ветрогон

pixabay

На Руси этот день считался либо Днем Стрибога, либо Ветрогонами, так как дули очень сильные ветры. Было принято собирать ежевику, готовить пироги и делать заготовки на зиму.

Приметы 21 августа

Приметы 21 августа

Приметы 21 августа

pixabay

  • Небо красное на восходе – погода будет ветреной.

  • Туман и роса утром – погода будет хорошей.

  • Ветер дует порывами – будет тихая погода, если непрерывно – к ненастью.

  • Солнце садится в тучу – к дождливой погоде.

  • Лягушки выходят на сушу и прыгают — к туману или дождю.

  • Если ночной туман от воды вверх поднимается – к ухудшению погоды.

Что нельзя делать 21 августа

В этот день запрещено ругаться и конфликтовать, заниматься самобичеванием. Лучше думать о хорошем, молиться и прощать.

Кто родился 21 августа

Ким Кэтролл (63 года)

Ким Кэтролл

Ким Кэтролл

instagram /kimcattrall

Англо-канадская актриса, получившая известность и любовь поклонников благодаря роли Саманты Джонс в телесериале "Секс в большом городе".

Николай Валуев (46 лет)

Николай Валуев

Николай Валуев

instagram /nickvaluev

Бывший боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, был чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA, чемпионом в тяжелой весовой категории по версии Паназиатской боксерской ассоциации. Российский политик, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов, первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды с 21 декабря 2011 года.

День смерти Юрия Никулина

Юрий Никулин

Юрий Никулин

Викиепедия

Родился 18 декабря 1921 года – умер 21 августа 1997 года. Советский артист цирка, цирковой режиссер, легендарный актер, Народный артист СССР. Фильмы: "12 стульев", "Старики-разбойники", "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница или новые приключения Шурика", "Операция "Ы", "Самогонщики" и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, гороскоп на 21 августа по картам Таро предсказывает большинству знаков Зодиака сложный день. Его следует провести в покое и думать только о позитиве.

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Место
Украина
Тег
праздник
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