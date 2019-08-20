Приметы и праздники 21 августа: что нельзя делать

21 августа в Украине и во всем мире отмечается несколько праздников и памятных дат. Среди них: Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.
Также день памяти святителя Мирона чудотворца, епископа Критского, а в народе – Мирон-ветрогон или день Стрибога. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.
Праздники 21 августа
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
День поминовения жертв терроризма - эмблема
Этот праздник учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Цель – воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, стать импульсом для их поддержания, защиты, полного осуществления прав и основных свобод. В честь этой даты в ООН проводятся фотовыставки о жертвах терроризма, показы документальных фильмов, различные памятные и тематические мероприятия, проходят выступления Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и других персон.
День памяти святителя Мирона чудотворца
Мирон Критский чудотворец
Икона - Азбука веры
Он славился добротой, всем помогал. Однажды даже помог ворам поднять мешки с зерном на плечи. Своим великодушием так устыдил преступников, что в последующем они стали вести честную жизнь. Критяне упросили Мирона принять сан пресвитера в городе Равкии, а затем избрали его епископом Крита. Святитель получил от Господа дар и во время наводнения реки Тритон остановил течение. Умер в 100 лет.
Мирон-ветрогон или День Стрибога
Мельницы - Мирон-ветрогон
pixabay
На Руси этот день считался либо Днем Стрибога, либо Ветрогонами, так как дули очень сильные ветры. Было принято собирать ежевику, готовить пироги и делать заготовки на зиму.
Приметы 21 августа
Приметы 21 августа
pixabay
Небо красное на восходе – погода будет ветреной.
Туман и роса утром – погода будет хорошей.
Ветер дует порывами – будет тихая погода, если непрерывно – к ненастью.
Солнце садится в тучу – к дождливой погоде.
Лягушки выходят на сушу и прыгают — к туману или дождю.
Если ночной туман от воды вверх поднимается – к ухудшению погоды.
Что нельзя делать 21 августа
В этот день запрещено ругаться и конфликтовать, заниматься самобичеванием. Лучше думать о хорошем, молиться и прощать.
Кто родился 21 августа
Ким Кэтролл (63 года)
Ким Кэтролл
instagram /kimcattrall
Англо-канадская актриса, получившая известность и любовь поклонников благодаря роли Саманты Джонс в телесериале "Секс в большом городе".
Николай Валуев (46 лет)
Николай Валуев
instagram /nickvaluev
Бывший боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, был чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA, чемпионом в тяжелой весовой категории по версии Паназиатской боксерской ассоциации. Российский политик, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов, первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды с 21 декабря 2011 года.
День смерти Юрия Никулина
Юрий Никулин
Викиепедия
Родился 18 декабря 1921 года – умер 21 августа 1997 года. Советский артист цирка, цирковой режиссер, легендарный актер, Народный артист СССР. Фильмы: "12 стульев", "Старики-разбойники", "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница или новые приключения Шурика", "Операция "Ы", "Самогонщики" и многие другие.
Как сообщал OBOZREVATEL, гороскоп на 21 августа по картам Таро предсказывает большинству знаков Зодиака сложный день. Его следует провести в покое и думать только о позитиве.
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