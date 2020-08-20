Приметы и праздники 21 августа: что нельзя делать в этот день

21 августа православная церковь чтит память святителя Мирона Чудотворца, епископа Критского. В народе праздник получил название Мирон-ветрогон. Также в мире отмечают Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

OBOZREVATEL также предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

День святого Мирона, Мирон-ветрогон

Мирон Чудотворец славился добротой и всегда помогал заблудшим и нуждающимся. Своим великодушием он стыдил преступников, и те в последующем начинали вести честную жизнь. Критяне упросили Мирона принять сан священника в городе Равкии, а затем избрали его епископом Крита. Святитель получил от Господа дар и во время наводнения реки Тритон остановил течение. Умер в 100 лет.

Мирон Чудотворец azbyka.ru

В народе этот день называют Ветрогоном, потому что на это время обычно приходится очень ветреная погода. В старину ветрогоны считались магическими существами. Считалось, что ветер – это дыхание богов, которое может быть сильным и тихим, жестким и добрым. В пыли же, поднятой ветром, может скрываться нечистая сила.

Крестьяне в ветреную погоду читали заговоры, считалось, что таким образом можно привлечь любовь, укрепить здоровье или осуществить мечту. Для совершения обряда нужно было найти открытое пространство, где ветер гуляет свободно, поклониться стихии и произнести заговор вслух.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Дата учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года с целью воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите их прав.

Международный день памяти жертв терроризма: что это за дата Рixabay

Резолюция подтверждает, что поощрение и защита прав человека и верховенство права на национальном и международном уровнях играют важную роль в предотвращении терроризма и борьбы с ним. Этот документ стал итогом усилий Генеральной Ассамблеи, Комитета по правам человека и Совета по правам человека в области защиты и осуществления прав жертв терроризма.

Приметы на 21 августа

Небо красное на восходе – погода будет ветреной.

Туман и роса утром – погода будет хорошей.

Ветер дует порывами – будет тихая погода, если непрерывно – к ненастью.

Солнце садится в тучу – к дождливой погоде.

Лягушки выходят на сушу и прыгают – к туману или ливню.

Если ночной туман от воды вверх поднимается – к непогоде.

Что нельзя делать 21 августа

Нельзя ругаться и жаловаться на жизнь вслух, иначе ветер подхватит эти слова и "понесёт исполнять".

"Мокрая" работа в доме в этот день под запретом. Считается, что если начать мыть полы, можно вместе с грязью "вычистить" из дома счастье и благополучие.

Принятие важных решений 21 августа может привлечь серьезные проблемы.

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