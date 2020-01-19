Приметы и праздники 20 января: что нельзя делать в этот день

20 января в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников. Так, в этот день празднуют собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и День осведомленности о пингвинах.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

pexels.com

Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

На следующий день после Святого Богоявления Церковь соборно чтит того, кто послужил делу крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета.

pexels.com

День осведомленности о пингвинах

20 января мировая общественность отмечает экологический праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире – День осведомленности о пингвинах (Penguin Awareness Day). Его цель – повысить знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение численности и мест обитания этих птиц.

pexels.com

Приметы на 20 января

Ясный день 20 января предсказывает засушливую погоду летом.

Если с этого дня целую неделю стоят морозы, то вскоре ждите оттепели.

Идет дождь, или стоит туман – будет богатый урожай хлеба.

Непогода и снег предвещают урожай.

pexels.com

Что нельзя делать 20 января

Нельзя умываться, ведь будете обмануты через некоторое время.

Не принимайте никаких подарков в этот день от чужих людей.

pexels.com

Родились 20 января

1966 — Трэйси Ганз, американский гитарист и автор песен, участник рок-группы "Guns N’ Roses".

1977 — Сид Уилсон, американский музыкант, участник "Slipknot".

1979 — Роберт Грегори Бурдон, барабанщик американской ню-метал группы "Linkin Park".

1986 — Ольга Бузова, российская теле- и радиоведущая, модель, актриса и певица.

Ольга Бузова

1987 — Эван Питерс, американский актер, известный по ролям в телесериале-антологии "Американская история ужасов".

Эван Питерс

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.