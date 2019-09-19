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20 сентября • обновлено в 00:49
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Приметы и праздники 20 сентября: что нельзя делать

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20 сентября в Украине и всем мире отмечается несколько церковных праздников и памятных дат, таких как Луков день, а также День памяти преподобного Макария Оптинского.

Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 20 сентября

Луков день

В православном календаре на этот день приходится праздник преподобного Луки Глубокореченского, жившего в 10 веке в Каппадокии. Он был монахом, а затем стал игуменом Спасовой обители, прославился праведной жизнью.

В народе, начиная с этой даты, собирали лук, название которого созвучно с именем преподобного. Потому этот праздник и назвали Луковым днем.

Луков день

Луков день

pixabay

Принято было готовить разнообразные блюда из этого овоща. А по поверью считалось, что если испечь лук до этой даты, то весь урожай высохнет на грядках.

День памяти преподобного Макария Оптинского

Преподобный Макарий Оптинский

Преподобный Макарий Оптинский

Православие

Преподобный оптинский старец Макарий (в миру — Михаил) жил с 1788 до 1860 год. Он занимался исследовательской и литературной деятельностью, переводя на понятный обществу язык святые писания. Согласно свидетельствам, лицо преподобного постоянно было светло, сияло духовной радостью и любовью к ближнему.

Приметы 20 сентября

Приметы и праздники 20 сентября: что нельзя делать

  • Тучи черные нависают – к дождю.

  • Журавли высоко летят – к холодной и дождливой осени.

  • Шишки низко растут – к морозам.

  • Шишки закрываются и становятся плотными – к ненастью.

Что нельзя делать 20 сентября

В этот день запрещено давать или брать деньги в долг. Также нельзя свататься и дарить куклы девочкам.

Кто родился 20 сентября

Софи Лорен (85 лет)

Софи Лорен

Софи Лорен

instagram/sophialorenitalianfan

Легендарная итальянская актриса и певица, обладательница премий Каннского, Венецианского, Московского, Берлинского кинофестивалей. Лауреат пяти премий "Золотой глобус" и первый лауреат премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке.

Фильмы: "Роскошная женщина", "Плавучий дом", "Чочара", "Вчера, сегодня, завтра", "Графиня из Гонконга", "Брак по-итальянски", "Высокая мода" и другие.

Софи Лорен

Софи Лорен

Брак по-итальянски (1964)

Как сообщал OBOZREVATEL, астрологи рассказали, кому 20 сентября повезет, а кому стоит быть готовым к неприятностям.

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Место
Украина
Тег
праздник
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