Приметы и праздники 20 сентября: что нельзя делать

20 сентября в Украине и всем мире отмечается несколько церковных праздников и памятных дат, таких как Луков день, а также День памяти преподобного Макария Оптинского.

Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день.

Праздники 20 сентября

Луков день

В православном календаре на этот день приходится праздник преподобного Луки Глубокореченского, жившего в 10 веке в Каппадокии. Он был монахом, а затем стал игуменом Спасовой обители, прославился праведной жизнью.

В народе, начиная с этой даты, собирали лук, название которого созвучно с именем преподобного. Потому этот праздник и назвали Луковым днем.

Луков день pixabay

Принято было готовить разнообразные блюда из этого овоща. А по поверью считалось, что если испечь лук до этой даты, то весь урожай высохнет на грядках.

День памяти преподобного Макария Оптинского

Преподобный Макарий Оптинский Православие

Преподобный оптинский старец Макарий (в миру — Михаил) жил с 1788 до 1860 год. Он занимался исследовательской и литературной деятельностью, переводя на понятный обществу язык святые писания. Согласно свидетельствам, лицо преподобного постоянно было светло, сияло духовной радостью и любовью к ближнему.

Приметы 20 сентября

Тучи черные нависают – к дождю.

Журавли высоко летят – к холодной и дождливой осени.

Шишки низко растут – к морозам.

Шишки закрываются и становятся плотными – к ненастью.

Что нельзя делать 20 сентября

В этот день запрещено давать или брать деньги в долг. Также нельзя свататься и дарить куклы девочкам.

Кто родился 20 сентября

Софи Лорен (85 лет)

Софи Лорен instagram/sophialorenitalianfan

Легендарная итальянская актриса и певица, обладательница премий Каннского, Венецианского, Московского, Берлинского кинофестивалей. Лауреат пяти премий "Золотой глобус" и первый лауреат премии "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке.

Фильмы: "Роскошная женщина", "Плавучий дом", "Чочара", "Вчера, сегодня, завтра", "Графиня из Гонконга", "Брак по-итальянски", "Высокая мода" и другие.

Софи Лорен Брак по-итальянски (1964)

Как сообщал OBOZREVATEL, астрологи рассказали, кому 20 сентября повезет, а кому стоит быть готовым к неприятностям.

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